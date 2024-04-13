民進黨質疑助攻藍反年改！黃國昌反嗆：別表決輸了又哭又鬧
立法院院會昨日上演表決大戰，國民黨團發起甲動，試圖否決民進黨團提出的軍公教退休金相關復議案。三案進行表決，卻連續三次出現平手狀況。最後立法院長韓國瑜以主席裁決權投下反對，民眾黨立委雖然在議場，卻無人投票，引發綠營不滿，痛批民眾黨不演了，變成小藍。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今日表示，民進黨不要表決輸了，在那邊又哭又鬧、怨天怪地，民眾黨沒有欠民進黨，連不投票都可以解釋成反年改，民進黨真是夠了。
記者呂炯昌／新北報導
台灣民眾黨今日下午在新莊區農會舉辦黨公職共識營，針對民進黨團幹事長吳思瑤指黃國昌沒簽到，不想在議事錄上留下「出席但不投票」的不光榮紀錄，黃國昌會前受訪指出，（院會）五、二一次會，星期五早上非常的忙，所以就沒有簽，星期二的時候簽，五二一次會，這早就是立法院長期以來的意識的慣例跟相關的規則了，不知道民進黨的那些人是內行人講外行話，還是要混淆社會。
至於跟國民黨總召傅崐萁談話畫面，黃國昌解釋說，因為他早上就跟傅崐萁講說藍綠兩邊這邊程序上面的動議，早上黨團會有開會決議不會參與、不會介入，傅崐萁希望來拜託黨團成員，看看可不可以支持國民黨的案子，傅崐萁前來拜託，民進黨竟然說民眾黨團都聽傅崐萁的意思在投票，「民主進步黨，不要表決輸人，就在那邊又哭又鬧，怨天怪地，好像別人都欠他們一樣。」
黃國昌說，民眾黨團沒有義務要配合民進黨團的提案，搞得好像不投票支持民進黨，就違反國家利益的樣子，連不投票都可以被詮釋成反年改，民進黨真的是夠了。