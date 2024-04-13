快點儲水！台中市4/14「這4區」停水36小時 預估6萬戶受影響
台灣自來水公司第4區管理處8日預告，因配合台中市道路拓寬工程，台中西屯、南屯、烏日、大雅地區將停水36小時，自明（14）日至上午10時至15日晚間22時止，預估共有6萬2740戶受影響，提醒民眾記得提早儲水備用。
記者賴禹妡／綜合報導
台灣自來水公司公告，為了配合台中市政府新建工程處市政路道路拓寬管線遷移工程，辦理西屯區安學橋新設蝶閥及大雅區通山路（西平北巷至科雅路）等管線汰換及更生工程新設蝶閥二合一工程，部分區域將停水36小時，另設32個臨時供水站，供民眾救急。
停水影響區域包括：台中市西屯區／協和里、福恩里（部分）、福中里、福和里（部分）、福安里、福雅里、福林里、福聯里（部分）、福瑞里、永安里、林厝里（部分）、潮洋里（部分）、廣福里（部分）、龍潭里、西墩里（部分）；南屯區／春社里（部分）、文山里（部分）、寶山里（部分）、春安里、三義里（部分）、黎明里、三和里（部分）、新生里（部分）；烏日區／學田里、三和里（部分）、榮泉里（部分）；大雅區／橫山里（部分）、忠義里（部分）、秀山里（部分）。
台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。