日本人集體投訴歧視！熱門景點「宣布取消外國遊客優惠」名單曝光
日本因日幣貶值，近期吸引大量遊客飛往當地觀光，許多景點為了推廣觀光，提供外國遊客入場優惠，此舉卻引起大量日本人不滿投訴，認為這是歧視當地人的規定。對此，已經開始有部分日本景點取消或減少外國遊客的優惠，當中包含奈良縣立美術館、島根縣古城松江城等知名景點。
記者賴禹妡／綜合報導
日本多個旅遊景點為了宣傳觀光，只要外國遊客出示護照就能免費入場，引起許多日本人不滿，認為這是變相歧視本國人，也有人主張應該改為提供當地居民優惠。對此，奈良縣知事山下真也表態認同，表示景點提供外國人免費或優惠，卻向當地人收費的機制並不合理。
相關消息不斷延燒，目前已有4間日本公營機構宣布，取消所有對外國旅客的免費優惠，當中就包含奈良縣立美術館。奈良縣立美術館自2008年起就開放外國人持有效護照免費入場，但日本民眾需付400日圓（約台幣84元）入場費，如今宣布取消外國旅客優惠規定。
日本奈良市原先有24家公私營機構向外國遊客提供優惠，但目前已有7家機構宣布取消相關優惠，當中包含被日本列為國寶的島根縣古城松江城，本月起取消外國遊客8折入場優惠，當地知名景點松江歷史館，也在3月底暫停外國遊客7折入場優惠。
不過，仍有部分景點維持外國遊客優惠價，日本島根縣出雲古代歷史博物館就繼續提供外國遊客半價入場優惠。博物館發言人透露，由於島根縣地理優勢不及大阪和京都，因此希望透優惠吸引更多遊客前來造訪。