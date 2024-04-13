準副總統蕭美琴蒞臨台南邀獅迷8月去花蓮 陳亞蘭返鄉開球打60分
中職統一獅於4月9日至14日推出臺南400主題日，今（13）日對戰台鋼雄鷹賽前特別邀請府城長大的陳亞蘭擔任開球嘉賓外，還特別安排神秘嘉賓，準副總統蕭美親臨台南棒球場為臺南400主題日增添風光，蕭美琴表示：「很開心回到自己的故鄉，今年也是統一獅35週年，感謝統一集團對於棒球支持，始終如一，謝謝大家進場支持棒球，更邀請八月統一獅統一獅主場賽事，大家一起去花蓮看球，為花蓮加油。」 、
記者路皓惟/綜合報導
擔任開球嘉賓的陳亞蘭在賽前以逗趣方式和看台球迷互動，贏得球迷掌聲及歡呼聲，這是陳亞蘭首次回到家鄉站上職棒球場開球，她表示：「回家最開心就是可以和媽媽相聚，自己很喜歡運動，能夠參與這樣的活動是人生中一個驚喜，看到看台很多臺南人一起參與家鄉的活動是一件很棒的事情。」
陳亞蘭提到，自己沒有特別支持哪一隊，但棒球對台灣來說很有意義，出了很多國手名揚國際，像是王貞治，所以棒球是很能代表台灣的一個運動。對於自己開球表現，陳亞蘭表示：「實我這個人平時不是很張揚的人，我會打60分，外面的人都給我打120分，最重要的是很謝謝獅隊邀請讓我能夠回到故鄉，台南有一種很溫暖的人情味。」
最近陳亞蘭新作品「勇氣家族」也將在4月21日於公視台語台及華視戲劇頻道播出，這是一部關於歌仔戲職人的電視劇，期待透過這樣的作品讓更多人認識歌仔戲文化。
去年統一7-EVELEn獅以「臺南400獅在棒」作為臺南400活動開端，獲得熱烈迴響。伴隨今年臺南400正式啟動，統一獅再次推出臺南400主題週，以臺南400視覺識別系統為設計核心元素，推出主題週相關商品，同步布置球場視覺，同一LOGO變換系列商品，展現臺南400視覺識別系統的多樣魅力。
台南市政府表示，本次主題週賽事於4月9日起至4月14日，共有5場賽事，明(14)日下午2點05分，統一獅與台鋼雄鷹終戰將由市長黃偉哲與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊開球，歡迎民眾前往為選手加油。
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