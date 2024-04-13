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敖犬挑戰「莊員瑛轉圈」遭吐槽：是莊員外嗎　惹愛犬低吼笑翻網友

▲敖犬（左）抱著愛犬挑戰「張員瑛轉圈」遭女友發發（右）吐槽：根本不一樣，還惹得愛犬頻頻低吼。（圖／bboyowodog）
▲敖犬（左）抱著愛犬挑戰「張員瑛轉圈」遭女友發發（右）吐槽：根本不一樣，還惹得愛犬頻頻低吼。（圖／bboyowodog）

記者施以慧／綜合報導

近期在亞洲各地具有超高人氣的南韓人氣女團IVE成員張員瑛，在一次表演中的轉圈舞步，被各大粉絲瘋傳，不少網紅明星也跟風開始拍攝模仿「員瑛轉」影片，前男團「Lollipop棒棒堂」出身的敖犬自認有舞蹈底子，也跟風嘗試，沒想到抱著自家愛犬「敖弟」轉圈，竟惹來狗狗不開心，不停低吼表示抗議，而敖犬神似「復健操」的舞步，也讓粉絲驚呼：「是莊員瑛還是莊員外！」

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▲敖犬練習多次，還信心滿滿地說女團舞不難，沒想到不僅愛犬發怒，就連網友都笑翻。（圖／
▲敖犬練習多次，還信心滿滿地說女團舞不難，沒想到不僅愛犬發怒，就連網友都笑翻。（圖／bboyowodog）
敖犬女友發發今（13）日在社群上發表新動態，由於最近「員瑛轉」實在太夯，心血來潮詢問敖犬敢不敢挑戰，沒想到敖犬信心十足，「拜託，這有什麼難的！女團舞我很會啦！」，沒想到試了幾次都被女友吐槽，好不容易練習許久，女友還十分捧場大喊：「歡迎莊員瑛！」，但跳出來的舞步還是讓女友大翻白眼：「完全不一樣啊！！！」

搞笑影片一釋出，吸引5千多名網友按讚，其中還有歪樓粉絲留言：「可以穿件小黑裙更加分」、「妳（發發）昨天穿的灰色百褶裙借他啦！」，不過大多數網友都對於敖犬的舞步為之驚艷：「為什麼嘴巴會跟著身體肌肉緊繃」、「起手勢怎麼有點像起乩」。

▲挑戰「員瑛轉」失敗，敖犬也轉發動態表示要收回「這有什麼難的」這句話。（圖
▲挑戰「員瑛轉」失敗，敖犬也轉發動態表示要收回「這有什麼難的」這句話。（圖／bboyowodog）
但最搞笑的片段，被一致認為莫過於是愛犬「敖弟」的表現，「敖弟頭抬起來看你，心裡想你在幹什麼」，敖犬的復刻版舞蹈，也逗樂不少粉絲，後續也承認這真的難度太大了。

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