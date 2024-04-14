郭采潔離開台灣演藝圈4年！淚揭背後原因「夜深人靜很想捅自己」
38歲女星郭采潔2005年在校內歌唱比賽獲得冠軍出道，在台灣發行過多張專輯，以及演出不少戲劇作品。2020年她將演藝重心轉往中國，消失在台灣演藝圈，近日受訪時她坦言，當初的自己看著都覺得陌生，「夜深人靜時只想要捅死自己」，才下定決心要搬到中國重新開始。
記者薛羽彤／綜合報導
郭采潔近日接受陸媒《一條》訪問，她提到出道時要努力往自己身上貼標籤，從2007年的「優格女孩」、2012年《小時代》的「顧里」，她也深知一但貼上就難移除。到了2019年，擁有12年資歷的她，「很強烈感受到自己一直在空轉，看自己的採訪就覺得很陌生，夜深人靜的時候就很想捅死自己，最後實在承受不住了。」
2020年5月，郭采潔決定搬到中國生活重新開始，航程3個小時的時間，她全程都在哭泣，感覺10多年沒為自己好好生活，下飛機後她也準備好迎接新的篇章，現在的她是完全獨立狀態，在做專輯過程中與各界專家一同合作，身心靈都相當富足。
郭采潔與音樂人Yider、Asr組成Mola Oddity樂隊，訪問中她開心介紹自家工作室，提到音樂創作，她說：「那種滿足感，我以前基本沒有經歷過，實在太富有了」，也希望大家聊起她時，可以很直接的說：「她現在有一個樂隊挺不錯的！」
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