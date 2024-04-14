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伊朗無人機抵以色列！「鐵穹」攔截爆炸聲頻傳　10歲童遭碎片擊中

▲在伊朗發動無人機和飛彈之後，以色列「鐵穹」防空系統隨即啟動。圖為鐵穹資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在伊朗發動無人機和飛彈之後，以色列「鐵穹」防空系統隨即啟動。圖為鐵穹資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列。部分無人機遭到美軍攔截之後，現已抵達以色列上空。以色列防空系統隨即進行攔截，包括在以色列特拉維夫和約旦河西岸等多個地區上空不斷傳出爆炸聲響。

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綜合《CNN》等外媒報導，以色列軍方於台灣今（14日）凌晨4時許宣布，掌握到伊朗向以國發射數十架無人機，最新估計規模破百架。

在伊朗發動攻擊過後，以色列許多地區拉響了警報，以色列著名的防空系統「鐵穹」（Iron Dome）隨即啟動進行攔截，在耶路撒冷、特拉維夫以及約旦河西岸的俾什巴（Beersheba）、死海和希布倫（Hebron）以及敘利亞接壤的戈蘭高地（Golan Heights）等多個地區上空都傳出了爆炸聲響。《CNN》報導出，即時網路攝影機畫面顯示，鐵穹在北部海法（Haifa）以東的哈那頓（Hanaton）上空、拿撒勒（Nazareth）、莫迪因馬加比勒特（Modi'in-Maccabim-Re'ut），以及戈蘭高地附近的采法特（Safed）等幾個地區進行了攔截。

《CNN》表示，持續看到防空砲火從多個不同的方向進行攔截，已經很難辨別防空砲火或是來襲的飛彈跟無人機。《CNN》駐地記者尼克羅伯森（Nic Robertson）表示，「我聽到了多次爆炸聲響，又像是防空砲火攔截的聲音，並未聽到地面目標被炸的聲音」，「我們可能目睹了至少20至30架無人機被攔截。」

另外，美國在重申堅定支持以色列後，2名官員表示，美軍部署在中東的防空系統，已經截獲部分伊朗無人機。有美國國防官員表示，美國正在持續「擊落由伊朗針對以色列發射的無人機」。

據國際紅十字會以色列分會「紅大衛盾」緊急服務部門稱，在伊朗襲擊以色列期間，有一名10歲女童在以色列南部內蓋夫地區遭到一枚攔截伊朗飛彈的攔截飛彈碎片炸傷。該名女孩頭部受傷，失去意識，被送往醫院接受進一步治療。


▲伊朗無人機飛抵以色列上空 ，以色列防空系統進行攔截。（圖／翻攝自CNN）
▲伊朗無人機飛抵以色列上空 ，以色列防空系統進行攔截。（圖／翻攝自CNN）

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