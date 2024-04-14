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金錢豹男客伸鹹豬手！亂摸傳播妹吃官司　辯「酒店文化」下場糗了

▲去年3月間，台中市「金錢豹KTV」傳播小姐娜娜（化名），獨自於包廂陪王姓男子喝酒時，遭王男伸出鹹豬手猥褻。案經台中地院審，依強制猥褻罪判刑10月。（示意圖／翻攝pixabay）
▲去年3月間，台中市「金錢豹KTV」傳播小姐娜娜（化名），獨自於包廂陪王姓男子喝酒時，遭王男伸出鹹豬手猥褻。案經台中地院審，依強制猥褻罪判刑10月。（示意圖／翻攝pixabay）

記者林盈君／綜合報導

去年3月間，台中市「金錢豹KTV」傳播小姐娜娜（化名），獨自於包廂陪王姓男子喝酒時，遭王男伸出鹹豬手猥褻，案經台中地院審，娜娜表示剛入行並不清楚「酒店文化」，突然遭王男觸摸感到非常驚恐；王男則是否認犯行，其辯護律師表示「與客人肢體接觸是傳播小姐工作的常態」，但法官認為，傳播小姐從事陪酒之工作，並非同意被客人猥褻觸碰，此說法不能合理化王男的惡行，因此依強制猥褻罪判刑10月。

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據判決書指出，王男於去年3月間某日深夜，前往「金錢豹KTV」消費至隔天清晨1時許，找來傳播小姐娜娜（化名）陪酒，期間卻違反娜娜意願，伸出鹹豬手猥褻觸碰。娜娜控訴，當下有抵抗並向王男表示不願意，但王男仍罔顧其意願強行猥褻，娜娜指出，事後擔心自己染病，還至醫院自費買藥、自費抽血檢驗愛滋病。

案經台中地院審理，王男辯稱並無強制猥褻，稱僅有觸碰女方大腿及摟腰，其辯護律師強調，娜娜在酒店擔任傳播小姐，理應知道遇到客人不禮貌時該如何自保，又稱「金錢豹KTV」包廂是開放空間，包廂門無法上鎖，娜娜如遇到上述之事，可直接離開包廂或向服務員呼救，但她始終無呼救等反應。辯護律師指出，娜娜身上採集到除了王男、還有其他男性基因（DNA），顯見「與客人肢體接觸是傳播小姐工作的常態」。

法官審理後認為，娜娜自稱當天是上班第4天，且是首度單獨陪客人喝酒，供稱「不是很清楚酒店的文化」，事發之後也感到惶恐，擔心會造成店家困擾，所以未及時求救。法官認為，傳播小姐陪同喝酒，並非同意讓酒客撫摸私密處，不能合理化王男之強制猥褻理由，且娜娜採驗到其他男性DNA，與本案顯無關聯，認定王男強制猥褻屬實，且否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，判處徒刑10月，可上訴。

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