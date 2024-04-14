金錢豹男客伸鹹豬手！亂摸傳播妹吃官司　辯「酒店文化」下場糗了

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案經台中地院審理，王男辯稱並無強制猥褻，稱僅有觸碰女方大腿及摟腰，其辯護律師強調，娜娜在酒店擔任傳播小姐，理應知道遇到客人不禮貌時該如何自保，又稱「金錢豹KTV」包廂是開放空間，包廂門無法上鎖，娜娜如遇到上述之事，可直接離開包廂或向服務員呼救，但她始終無呼救等反應。辯護律師指出，娜娜身上採集到除了王男、還有其他男性基因（DNA），顯見「與客人肢體接觸是傳播小姐工作的常態」。
法官審理後認為，娜娜自稱當天是上班第4天，且是首度單獨陪客人喝酒，供稱「不是很清楚酒店的文化」，事發之後也感到惶恐，擔心會造成店家困擾，所以未及時求救。法官認為，傳播小姐陪同喝酒，並非同意讓酒客撫摸私密處，不能合理化王男之強制猥褻理由，且娜娜採驗到其他男性DNA，與本案顯無關聯，認定王男強制猥褻屬實，且否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，判處徒刑10月，可上訴。
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