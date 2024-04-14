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周線連8紅！台股長多不變、類股輪動 　法人看好重電、AI主題撐腰

▲台股周線連8紅，法人預估長多不變，類股輪動，重電、AI等主題續撐腰。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台股周線連8紅，法人預估長多不變，類股輪動，重電、AI等主題續撐腰。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

在權值股、重電及電線、電纜股等支撐，加上類股輪動帶動下，台股衝高一度來到20825.04點，可惜台積電尾盤逢高獲利了結，拖累台股尾盤遇壓，台股12日終場下跌16.65點，0.08%，收在20736.57點，不過，週線呈現連8紅。法人認為，盤面在AI人工智慧帶動結構性的成長動能，半導體循環復甦趨勢明確，加上利率環境可望偏寬鬆，有望持續支撐台股長線多頭格局，相關受惠供應鏈亦可望更有表現。

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安聯投信台股團隊分析，台股近期表現強勁，主要由權值股帶動大盤上漲，部分股票受資金排擠效應影響，短線漲跌參半；即便近期隨著指數來到高點而波動加大，但仍見逢低買盤，顯見在類股良性輪動輪漲格局下，且在市場看好後市下，台股有撐，尤其在AI人工智慧帶動結構性的成長動能，半導體循環復甦趨勢明確，加上利率環境可望偏寬鬆，台股長線多頭格局不變。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，其中在半導體部分，整體狀況明顯好轉趨勢不變，先進製程動能又遠優於成熟製程；AI族群先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響GPU供應，目前已逐漸改善，有助於挹注AI伺服器產業第3季營收表現。

另方面，美國GPU大廠發表AI伺服器的MGX模組化架構，將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片（BMC）相關族群價值鏈大幅提升，例如散熱技術由氣冷升級至水冷，產品平均單價達4倍；新架構採用小晶片（Chiplet）互聯架構，也將使先進封裝族群更加受惠。

至於車用電子族群，安聯投信台股團隊表示，仍面臨庫存調整逆風，預計上半年可調整完成。IP（矽智財）／ASIC（客製化晶片）今年遭遇短暫獲利了結賣壓，市場雜音增加，但長線基本面並未改變。各雲端大廠紛紛投入自行研發晶片趨勢持續，成長能見度仍佳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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