父子再對決？東元董事改選19搶11 創始股東黃立聰曝挺黃育仁原因
機電大廠東元將於今（2024）年5月24日全面改選11席董事，泛公司派3大股東寶佳林家、華新麗華焦家與黃茂雄提出的董事人選，將對上會長黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁陣營的人選，形成19人搶11席激烈局面，其中支持黃育仁並獲提名的創始股東家族代表之一的董事黃立聰也在臉書表明選到底，主要是為了維持東元多元共治，尤其這3年的經營下來，在多方的共治下，不論是股價或配息大家都看到成績，東元也真正迎來邁向共和的契機。
記者顏真真／台北報導
東元這次公司派及黃育仁陣營董事候選人名單都已出爐，其中公司派更出現金融界大咖台灣金控董事長沈榮津、中信銀行董事長利明献獲得提名，利明献更被外界認為有望成新董座。東元則強調，提名人選組合訴求專業化和國際化，尤其具備高階企業與組織經營管理經驗，多數候選人同時擁有推動永續發展(ESG)的實務經驗與專才。
至於黃育仁派提出的董事人選包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新人選陳良鑑共4人，還有獨董人選吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔，對於金融圈大咖人選，黃育仁派強調，「只要是對東元電機有幫助的任何人、事、物，我們都樂見」。
而支持黃育仁派並獲提名的創始股東、也是現任董事黃立聰在臉書發文，並自曝這3個月來心情「為了多元的東元，再爬一座山」。他說，其實沒有人想要打選戰，這一路走來，大股東及所屬的董事們盡最大努力促成和諧，安排一次次的會談，經歷了霸氣與懇求；也經歷了理性與固執，我們了解在董事會裡代表的不是個人而是股東權益，要引導公司做對事情，協商本來就是應盡的義務。「辛苦了盡力吧」是這些日子最常聽到的一句話。
對於過程中很多人關心，很多人提問題，也有人打來講半天最終只是想問股票能不能買 ，他認為這個自己判斷，但謝謝大家關心與重視，山終究是自己爬，我們努力繼續向上走。
黃立聰並強調，公司在這3年的經營下來，在多方的共治下，不論是股價或配息大家都看到成績，東元也真正迎來邁向共和的契機。感激創始長輩們一直的支持，不論當選與否，大家一起集氣，期許集成不同的聲音，創造永續共和。相信多元的東元必能為台灣產業帶來更多價值。