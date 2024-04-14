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Energy推洗腦舞曲「榨乾大腿肌」！坤達酒後出糗　倒栽蔥插在樹叢

▲Energy拍〈星期五晚上〉MV笑談喝酒趣事，坤達（左一）曾因斷片，整個人倒栽蔥插在路邊樹叢裡。（圖／相信音樂提供）
▲Energy拍〈星期五晚上〉MV笑談喝酒趣事，坤達（左一）曾因斷片，整個人倒栽蔥插在路邊樹叢裡。（圖／相信音樂提供）

記者張一笙／綜合報導

「最傳奇唱跳團體」Energy將在5月2日正式發行讓歌迷期待已久的新專輯《Here I Am》，並於7月27日首次唱進台北小巨蛋舉辦演唱會。Energy首波主打歌是最新洗腦舞曲〈星期五晚上〉，在MV中挑戰連續16個蹲跳、榨乾大腿肌的「E16蹲」，來證明團員的體態及體力都處於最好狀態。成員們也互相笑談過往酒醉趣事，坤達自爆自己曾因喝酒斷片，整個人倒栽蔥在路邊樹叢裡。

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▲Energy睽違許久再推新歌。（圖／相信音樂提供）
▲Energy睽違許久再推新歌。（圖／相信音樂提供）
Energy在開新專輯《Here I Am》製作會議時，對於他們能夠帶給歌迷們什麼樣的舞曲，進行很認真地討論。對於現在的Energy而言，舞蹈的重點不再是出大招、耍帥或是展現自己舞蹈有多厲害，而是透過舞曲帶給大家一個情緒宣洩出口，讓歌迷們聽完能夠脫離煩悶、盡情解放、重拾能量！

最重要的是，Energy希望在接下來的任何演出中，能看到所有歌迷們都能跟著他們一起舞動。於是，Energy確定好「全民舞動」的方向後，他們在聽到〈星期五晚上〉的demo作品後，就覺得「就是它了」！Energy也表示新歌的曲風沒嘗試過，想要帶給大家全新的感覺。

▲Energy推出最新洗腦舞曲〈星期五晚上〉，企圖帶領歌迷激發歡樂的能量。（圖／相信音樂提供）
▲Energy推出最新洗腦舞曲〈星期五晚上〉，企圖帶領歌迷激發歡樂的能量。（圖／相信音樂提供）
▲Energy特別穿上上班族西裝、打起領帶，象徵工作不順的上班族渴望週五下班時盡情解放。（圖／相信音樂提供）
▲Energy特別穿上上班族西裝、打起領帶，象徵工作不順的上班族渴望週五下班時盡情解放。（圖／相信音樂提供）
〈星期五晚上〉MV拍攝當天，Energy團隊動員超過200位臨時演員及舞者，還特別選擇半夜申請封街拍攝，吸引超過百人圍觀，他們更動用大型貨櫃車改建成臨時辦公室。Energy特別穿上上班族西裝打起領帶，象徵工作不順的上班族在星期五晚上下班後盡情解放的故事。

〈星期五晚上〉MV也特別在酒吧中包場取景，回憶起過往喝酒趣事，團長牛奶被團員們爆料曾在慶功宴上喝醉後，以後空翻的方式過馬路，甚至B-Boy招式盡出；坤達也自爆自己在團體解散時與朋友到信義區喝酒解悶，喝到整個人斷片，後來聽朋友說他整個人以「倒栽蔥」的方式插在樹叢裡，如今回想起來都覺得很逗趣。

▲Energy挑戰「E16蹲」證明舞力。（圖／相信音樂提供）
▲Energy挑戰「E16蹲」證明舞力。（圖／相信音樂提供）
▲Energy在新歌〈星期五晚上〉MV中張開手比「5」的動作，希望大家可以在「星期五晚上」一起High Five。（圖／相信音樂提供）
▲Energy在新歌〈星期五晚上〉MV中張開手比「5」的動作，希望大家可以在「星期五晚上」一起High Five。（圖／相信音樂提供）
被問及「星期五晚上」的生活，已經成家的的牛奶、阿弟、書偉、坤達都表示在家陪家人，而單身的Toro則說：「星期五晚上我在打電動放空，因為其他天我都在想Energy還能做些什麼。」

此次Energy在首波主打歌〈星期五晚上〉的編舞動作設計簡潔有力，希望歌迷們都可以輕易跟著一起跳，尤其其中張開手比「5」的動作，Energy希望能讓大家在「星期五晚上」一起High Five！

不過團長牛奶也主動提出Energy要有挑戰精神，在歌曲MV最後挑戰「E16蹲」，並將這個挑戰被取名為 「Friday Night Challenge」，Energy以連續16個蹲跳榨乾大腿肌，象徵星期五晚上要玩到用光最後一絲力氣！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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