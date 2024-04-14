Energy推洗腦舞曲「榨乾大腿肌」！坤達酒後出糗　倒栽蔥插在樹叢

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最重要的是，Energy希望在接下來的任何演出中，能看到所有歌迷們都能跟著他們一起舞動。於是，Energy確定好「全民舞動」的方向後，他們在聽到〈星期五晚上〉的demo作品後，就覺得「就是它了」！Energy也表示新歌的曲風沒嘗試過，想要帶給大家全新的感覺。
〈星期五晚上〉MV拍攝當天，Energy團隊動員超過200位臨時演員及舞者，還特別選擇半夜申請封街拍攝，吸引超過百人圍觀，他們更動用大型貨櫃車改建成臨時辦公室。Energy特別穿上上班族西裝打起領帶，象徵工作不順的上班族在星期五晚上下班後盡情解放的故事。
〈星期五晚上〉MV也特別在酒吧中包場取景，回憶起過往喝酒趣事，團長牛奶被團員們爆料曾在慶功宴上喝醉後，以後空翻的方式過馬路，甚至B-Boy招式盡出；坤達也自爆自己在團體解散時與朋友到信義區喝酒解悶，喝到整個人斷片，後來聽朋友說他整個人以「倒栽蔥」的方式插在樹叢裡，如今回想起來都覺得很逗趣。
被問及「星期五晚上」的生活，已經成家的的牛奶、阿弟、書偉、坤達都表示在家陪家人，而單身的Toro則說：「星期五晚上我在打電動放空，因為其他天我都在想Energy還能做些什麼。」
此次Energy在首波主打歌〈星期五晚上〉的編舞動作設計簡潔有力，希望歌迷們都可以輕易跟著一起跳，尤其其中張開手比「5」的動作，Energy希望能讓大家在「星期五晚上」一起High Five！
不過團長牛奶也主動提出Energy要有挑戰精神，在歌曲MV最後挑戰「E16蹲」，並將這個挑戰被取名為 「Friday Night Challenge」，Energy以連續16個蹲跳榨乾大腿肌，象徵星期五晚上要玩到用光最後一絲力氣！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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