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4/14黑色情人節「不是給情侶過的」！由來、慶祝過節方式一次看

▲4月14日「黑色情人節（Black Day）」登場，起源於韓國，但主角並非真的有伴侶的人們。（示意圖／取自pixabay）
▲4月14日「黑色情人節（Black Day）」登場，起源於韓國，但主角並非真的有伴侶的人們。（示意圖／取自pixabay）

記者張志浩／綜合報導

每個月14日都是情人們值得紀念的一天，4月14日輪到「黑色情人節（Black Day）」登場，黑色情人節起源於韓國，但主角並非真的有伴侶的人們，而是在白色情人節（3月14日）沒收到禮物的「單身族群」，《NOWnews今日新聞》透過本文，整理黑色情人節的由來、取名原因等相關故事，一起認識這個特別的節日。

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🟡黑色情人節由來

從日本發起的3月14日白色情人節是大家較熟悉的節日，在2月14日情人節過去後，需要回禮已表示自己的心意，而4月14日黑色情人節則為了犒賞、鼓勵單身族而誕生，讓情人節、白色情人節都沒收到禮物的人可以好好慶祝一番，最初是從韓國發跡。

▲4/14黑色情人節為了犒賞、鼓勵單身族而誕生。（示意圖／取自unsplash）
▲4月14日黑色情人節為了犒賞、鼓勵單身族而誕生。（示意圖／取自unsplash）
🟡黑色情人節慶祝方式

與各種情人節甜蜜、充滿粉紅泡泡的慶祝方式不同，台灣人也不怎麼慶祝4月14日黑色情人節，但在韓國，單身男女們的日常生活幾乎都和黑色有關，包括聚會都穿上黑色、吃用黑色甜辣醬為調味料的炸醬麵、咖啡盡量保持全黑，不加任何奶精等，除了要讓單身族群們「互相取暖」，也期盼透過這樣的方式，讓單身者有機會接觸更多人，藉此展開下一段戀情。

▲喝黑咖啡有何喜好？答案將測出的「人品特質」。（圖／取自pixabay）
▲4月14日黑色情人節這天，單身族們從服裝到飲食，都會以黑色為主要元素。（圖／取自pixabay）
🟡每年12個情人節一次看

◾1月14日：日記情人節（Diary Day）
情侶在這天互贈筆記本，象徵共度未來300多天的甜蜜日子。

◾2月14日：西洋情人節（Valentine's Day）
全年規模最大的情人節，日本女性會選在這天告白。

◾3月14日：白色情人節（White Day）
在西洋情人節收到女孩送的巧克力，日本男性會選在3月14日回禮表示心意。

◾4月14日：黑色情人節（Black Day）
專屬單身族群，為彼此加油打氣、早日脫單。

◾5月14日：玫瑰情人節（Yellow and Rose Day）
玫瑰花有不同含意，送紅玫瑰代表愛意，送白玫瑰代表猶豫，送黃玫瑰暗示分手。

◾6月14日：親吻情人節（Kiss Day）
是戀人大方放閃的日子，業者常會舉辦親親大賽。

◾農曆7月7日：七夕情人節（Chinese Valentine’s Day）

◾7月14日：銀色情人節（Silver Day）
韓國情侶們會互送銀製品、銀飾，把另一半介紹給家人。

◾8月14日：綠色情人節（Green Dayㄒ
情侶們會在這天到涼爽的森林享受芬多精，度過健康愉快的一天。

◾9月14日：音樂與相片情人節（Music Day & Photo Day）
音樂情人節往往會舉辦音樂盛典，情侶們也可互送對方喜歡的CD。

◾10月14日：葡萄酒情人節（Wine Day）
情侶們會一起品嚐葡萄酒、到餐廳共進晚餐。

◾11月14日：橙色情人節與電影情人節（Orange Day & Movie day）
情侶們會連看兩場電影，看完後喝杯柳橙汁。

◾12月14日：擁抱情人節（Hug Day）
在冷冷的冬天，在這天把戀人們抱緊緊，透過擁抱來表達愛意。

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