4/14黑色情人節「不是給情侶過的」！由來、慶祝過節方式一次看

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從日本發起的3月14日白色情人節是大家較熟悉的節日，在2月14日情人節過去後，需要回禮已表示自己的心意，而4月14日黑色情人節則為了犒賞、鼓勵單身族而誕生，讓情人節、白色情人節都沒收到禮物的人可以好好慶祝一番，最初是從韓國發跡。
🟡黑色情人節慶祝方式
與各種情人節甜蜜、充滿粉紅泡泡的慶祝方式不同，台灣人也不怎麼慶祝4月14日黑色情人節，但在韓國，單身男女們的日常生活幾乎都和黑色有關，包括聚會都穿上黑色、吃用黑色甜辣醬為調味料的炸醬麵、咖啡盡量保持全黑，不加任何奶精等，除了要讓單身族群們「互相取暖」，也期盼透過這樣的方式，讓單身者有機會接觸更多人，藉此展開下一段戀情。
🟡每年12個情人節一次看
◾1月14日：日記情人節（Diary Day）
情侶在這天互贈筆記本，象徵共度未來300多天的甜蜜日子。
◾2月14日：西洋情人節（Valentine's Day）
全年規模最大的情人節，日本女性會選在這天告白。
◾3月14日：白色情人節（White Day）
在西洋情人節收到女孩送的巧克力，日本男性會選在3月14日回禮表示心意。
◾4月14日：黑色情人節（Black Day）
專屬單身族群，為彼此加油打氣、早日脫單。
◾5月14日：玫瑰情人節（Yellow and Rose Day）
玫瑰花有不同含意，送紅玫瑰代表愛意，送白玫瑰代表猶豫，送黃玫瑰暗示分手。
◾6月14日：親吻情人節（Kiss Day）
是戀人大方放閃的日子，業者常會舉辦親親大賽。
◾農曆7月7日：七夕情人節（Chinese Valentine’s Day）
◾7月14日：銀色情人節（Silver Day）
韓國情侶們會互送銀製品、銀飾，把另一半介紹給家人。
◾8月14日：綠色情人節（Green Dayㄒ
情侶們會在這天到涼爽的森林享受芬多精，度過健康愉快的一天。
◾9月14日：音樂與相片情人節（Music Day & Photo Day）
音樂情人節往往會舉辦音樂盛典，情侶們也可互送對方喜歡的CD。
◾10月14日：葡萄酒情人節（Wine Day）
情侶們會一起品嚐葡萄酒、到餐廳共進晚餐。
◾11月14日：橙色情人節與電影情人節（Orange Day & Movie day）
情侶們會連看兩場電影，看完後喝杯柳橙汁。
◾12月14日：擁抱情人節（Hug Day）
在冷冷的冬天，在這天把戀人們抱緊緊，透過擁抱來表達愛意。