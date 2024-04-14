雪梨商場殺人慘案！媽媽抱9個月孩子遇襲　急託路人「救救孩子」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發當下，部分購物民眾和購物中心員工試圖阻止他，人群紛紛躲入關門的店家裡避難。不過仍有民眾遭到男子攻擊，據悉，最初受到攻擊的受害者是一名婦女及她9個月大的寶寶。
一名目擊男子強尼（Johnny）表示，有名婦女與懷裡的孩子遭人刺傷，她奮力逃進商場一間商店之後，店員緊急拉上鐵門避險，其他客人則趕緊拿衣服幫這名婦女止血，但婦人受到的傷勢十分嚴重，且十分驚慌失措。在商場工作的比爾稱，現場血跡有10公尺到20公尺長。
另有一對兄弟在案發後描述了當時的過程，當時兩人正在購物，「嬰兒遭刺傷，媽媽也被刺傷，她把孩子拋給我，我抱著孩子，寶寶看起來狀況不太好」，雖然兄弟倆合力按壓寶寶的傷口，但媽媽的情況也很不樂觀，「不幸的是，媽媽的嘴開始流出大量鮮血」。
澳洲《每日電訊報》稱，這名傷重不治的婦人是古德（Ash Good），9個月大的寶寶是哈莉特（Harriet Mae Flanagan），從名字判斷可能是女嬰。據悉，古德在出發至商場前數小時，她還在Instagram發文分享孩子的成長。
儘管後續趕到場的救護人員將古德緊急送醫，但她仍在醫院不治身亡，其9個月大的孩子雖然沒有被進一步傷害，但傷勢嚴重，也在急救當中。
澳洲警方在14日確認這起購物中心殺人案犯嫌身分為40歲男子考奇（Joel Cauchi）。新南威爾斯州警方表示，這樁駭人聽聞的大規模傷人案持續了15分鐘，兇手為單獨行動，之後一名女警連開3槍將兇手擊斃。