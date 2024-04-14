烏克蘭很可能於今年輸掉戰爭！前英軍指揮官：他們開始覺得贏不了

雪梨商場殺人慘案！媽媽抱9個月孩子遇襲　急託路人「救救孩子」

▲澳洲雪梨一處大型購物商場「Westfield Bondi Junction」，13日下午驚傳發生持刀砍人事件，當地警方證實造成5人死亡，而兇手已遭到員警開槍擊斃，另有多人受傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲雪梨一處大型購物商場「Westfield Bondi Junction」，13日下午驚傳發生持刀砍人事件，當地警方證實造成5人死亡，而兇手已遭到員警開槍擊斃，另有多人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

澳洲雪梨一處大型購物商場「Westfield Bondi Junction」，13日下午驚傳發生持刀砍人事件，截至目前已知造成6人死亡，而兇手已遭到員警開槍擊斃。其中一名媽媽在遇襲時，懷裡還抱著9個月大的孩子。她不顧傷勢奮力抱著孩子逃跑，並將孩子交給2名陌生人後，因傷勢過重而身亡，「救救孩子」成了她死亡前最後的請求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，兇手起初在當地時間13日下午3點10分左右，走進了「Westfield Bondi Junction」購物商場的一間餐廳，隨後離開，沒想到在3點20分左右，兇手再度返回商場，並開始找尋目標進行攻擊，襲擊造成購物中心混亂，民眾尖叫奔逃。

事發當下，部分購物民眾和購物中心員工試圖阻止他，人群紛紛躲入關門的店家裡避難。不過仍有民眾遭到男子攻擊，據悉，最初受到攻擊的受害者是一名婦女及她9個月大的寶寶。

一名目擊男子強尼（Johnny）表示，有名婦女與懷裡的孩子遭人刺傷，她奮力逃進商場一間商店之後，店員緊急拉上鐵門避險，其他客人則趕緊拿衣服幫這名婦女止血，但婦人受到的傷勢十分嚴重，且十分驚慌失措。在商場工作的比爾稱，現場血跡有10公尺到20公尺長。

另有一對兄弟在案發後描述了當時的過程，當時兩人正在購物，「嬰兒遭刺傷，媽媽也被刺傷，她把孩子拋給我，我抱著孩子，寶寶看起來狀況不太好」，雖然兄弟倆合力按壓寶寶的傷口，但媽媽的情況也很不樂觀，「不幸的是，媽媽的嘴開始流出大量鮮血」。

澳洲《每日電訊報》稱，這名傷重不治的婦人是古德（Ash Good），9個月大的寶寶是哈莉特（Harriet Mae Flanagan），從名字判斷可能是女嬰。據悉，古德在出發至商場前數小時，她還在Instagram發文分享孩子的成長。

儘管後續趕到場的救護人員將古德緊急送醫，但她仍在醫院不治身亡，其9個月大的孩子雖然沒有被進一步傷害，但傷勢嚴重，也在急救當中。

澳洲警方在14日確認這起購物中心殺人案犯嫌身分為40歲男子考奇（Joel Cauchi）。新南威爾斯州警方表示，這樁駭人聽聞的大規模傷人案持續了15分鐘，兇手為單獨行動，之後一名女警連開3槍將兇手擊斃。

雪梨商場持刀砍人釀5死！兇手當場遭擊斃　警方不排除是恐怖攻擊

快訊／澳洲雪梨驚傳商場襲擊事件！傳多人被砍傷　現場爆槍響

影／雪梨豪雨釀山洪！近2700戶居民撤離　火車、道路、機場皆受阻

澀谷櫻花隧道變「無法地帶」！賞櫻客闖馬路拍照　逆行車差點撞上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生