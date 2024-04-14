伊朗200飛彈報復以色列！民眾狂歡挺政府 群眾擔憂湧加油站搶油
伊朗13日深夜對以色列展開報復，向以色列發射逾200架無人機、飛彈，雖然以色列緊急攔截，但仍有傳出民眾遭到波及。在伊朗境內，數千名政府支持者群聚在巴勒斯坦廣場（Palestine Square）等地，表達支持政府對以色列的行動，不僅燃放煙火，高喊「以色列去死」；但同時，德黑蘭及其他城市伊朗民眾因恐慌，半夜湧入加油站搶汽油。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，伊朗對以色列發動攻擊之後，首都德黑蘭巴勒斯坦廣場湧現大批聲援民眾，慶祝伊朗政府對以色列展開的飛彈與無人機攻擊行動。他們揮舞著伊朗和巴勒斯坦國旗，同時高舉著寫有「神的勝利在望」的布條，有些人口中還高喊著「以色列去死」、「美國去死」的口號。在廣場另一處的壁畫上，也能看見「下一記耳光會更猛烈」的字句，另外還有以希伯來文寫著要以色列「找地方躲起來」。
除了德黑蘭巴勒斯坦廣場之外，德黑蘭大學（Tehran University）前方、英國大使館以及南部城市克曼的伊朗革命衛隊精銳聖城旅前指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之墓附近，都能看見伊朗民眾聚集。
另一方面，從社群媒體流出的影片，可以看到德黑蘭與各大城市開始出現大批群眾前往加油站的情況，伊朗民眾恐慌而半夜湧入加油站，車隊大排長龍，蔓延數英里。對此，伊朗官方石油部長那撒比（Jafar Salari Nasab）向民眾喊話，表示汽油並未短缺，「加油站和儲油罐都是滿的，不用擔心沒有燃料。」