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潘若迪秀出愛女11歲照片！逆天長腿驚豔粉絲　已經是小美人

▲潘若迪發文慶祝女兒11歲生日，沒想到全網歪樓稱讚女兒的逆天長腿。（圖／潘若迪_Funky Dance）
▲潘若迪發文慶祝女兒11歲生日，沒想到全網歪樓稱讚女兒的逆天長腿。（圖／潘若迪_Funky Dance）

記者施以慧／綜合報導

擁有「亞洲有氧天王」稱號的潘若迪，2011年與小15歲的圈外女友Kiki結婚後生下1女，昨（13）日曬出11歲女兒的照片，和小時的合照作為對比，逆天的白皙長腿讓粉絲相當驚喜，紛紛留言稱讚並表示祝賀。

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今年剛滿60歲的潘若迪沉浸於愛女生日喜悅，並表態：「寶貝一轉眼你就11歲了，我每天都盼著你長大，又害怕你長大，但又得習慣你長大，我希望時間過得慢一點，慢一點再慢一點…因為把拔好想好想慢慢享受被你依賴在懷裡的感覺和那些嬌寵的快樂日子，在未來的路上你的每個階段爸爸都會在，你要記得帶著你的善良和感恩，去遇見溫暖和幸福，就算你馬不停蹄的長大…..把拔再辛苦～但心永遠不苦，這個宇宙沒有第二個男人比我更愛你的把拔」。

▲潘若迪11歲的女兒適逢生日，收到廣大網友的祝福。（圖／）
▲潘若迪11歲的女兒適逢生日，收到廣大網友的祝福。（圖／潘若迪_Funky Dance）
網友看到愛女照片紛紛驚豔：「好漂亮，爸媽的優點聚集一身」、「小公主好漂亮長得又高腳又長」、「好漂亮～這雙美腿太逼人啦，長腿小姐姐」。其實潘若迪能在台灣收穫如此高人氣，也是因為常常在各大綜藝節目中亮相，也因此讓女兒也成為外界關心的焦點。

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