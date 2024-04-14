伊朗夜襲以色列！台生半夜嚇醒急躲防空洞 驚呼：不知明天會怎樣
伊朗在當地13日向以色列發動大規模空襲，以色列防空系統隨即啟動攔截，有外媒駐當地記者表示，接連聽到了20、30次防空砲火的爆炸聲響。「以色列美角」臉書粉專版主、就讀耶路撒冷希伯來大學以色列研究碩士班的約阿咪後續在臉書上報平安，並表示這就是以色列面對的狀況，「不知道早上醒來以後的以色列會是什麼樣。」
國際中心徐筱晴／綜合報導
在伊朗發動攻擊之後，約阿咪立即在臉書上報平安。她表示，大約在以色列半夜1點多的，他在半睡半醒時就先聽到飛機的聲音，接著外面傳來爆炸聲，直呼「爆炸聲真的是在睡覺中都可以聽到的」。
後來約阿咪隨即與丈夫躲到防空洞的房間睡覺，同時也擔心家中沒有防空洞的朋友或是來不及跑到公用防空洞的老人家。
約阿咪表示，想起那些有孩子在當兵的朋友們，「這就是以色列面對的狀況，不知道早上醒來以後的以色列會是什麼樣。」
在遭到攻擊之後，以色列各級學校暫時關閉2天。約阿咪表示，全家人都平安，雖然到防空洞睡覺，但還是有點睡不著。目前以色列只有宣布停課，沒有停班，半夜新聞說民眾可以離開防空洞，不過約阿咪也很慶幸家中有房間是防空洞，「就直接睡在裡面」
最後，約阿咪也號召人們為以色列和旁邊的約旦禱告，並引用聖經詩篇的內容：「保護以色列的，也不打盹也不睡覺。」