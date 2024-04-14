陳志強國中就帶保險套上學！被老師當場抓包 鬆口凶手竟是「她」
苗可麗、陳志強主持的談話性節目《阿姐萬歲》邀請到來賓維尼媽、陳櫻文、劉爾金及撒基努，一同分享陪著小孩成長的故事，陳志強笑稱他與愛妻曾智希已經準備好當父母了，這次是帶著取經的心態來錄影，還分享他在國中時期，在學校準備要上課，沒想到書包裡卻掉出保險套，慘被老師抓到，還被逼問，沒想到凶手竟是陳志強的媽媽，原來她是擔心兒子，卻不知道如何開口，「當時媽媽也沒說，到了學校還不承認。」
記者施以慧／綜合報導
而成年人很常都會低估小孩的食量，陳志強加碼爆料，說他和弟弟小時候一餐就要吃足8碗飯，媽媽每次在做飯時，除了白飯要夠，還要煮魚、煮紅燒肉，也曾傷透了腦筋。陳櫻文則笑說他的小兒子給保母帶，看到保母請款嚇歪，發現兒子食量驚人，還曾起了疑心以為是保母偷吃，因為他根本不相信兒子這麼能吃。
劉爾金也提到有一次兒子在國小時從學校拿了繪本回家，告訴爸媽是老師準備的禮物，沒想到被抓包其實是同學不慎遺失的，才被兒子撿了回家。這讓劉爾金相當不滿，認為兒子說謊又偷竊，處罰兒子不准出房門，由於當時是住透天厝，媽媽在煮飯時，竟聽到有物品從高處掉落到地面的聲音，以為發生憾事，趕緊跑出去看，沒想到是兒子將排泄物包在報紙裡往下丟，理由竟然是「不想弄髒房間」，笑翻眾人。
不僅如此，兒子的頭痛事蹟不只一件，也讓身為父親的劉爾金頭痛不已，他為了兒子想要的球鞋，跑遍整個東京，沒想到好不容易買到，兒子穿了兩三天就不穿了，理由竟是「穿了不舒服」，也讓劉爾金相當無奈。
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