5月報稅前必看！家有18歲成年子女　3情況仍可列報扶養親屬節稅

股東們看過來！金融股東會紀念品比一比　野餐墊、椅子、餐盤都有

▲金控股東會紀念品最有話題性，比實用、也比精緻度，其中開發金2022年送出的「花鳥彩繪故宮碗」，聲名大噪，全台各地缺貨。（圖／讀者提供）
▲金控股東會紀念品最有話題性，比實用、也比精緻度，其中開發金2022年送出的「花鳥彩繪故宮碗」，聲名大噪，全台各地缺貨。（圖／讀者提供）

記者顏真真／台北報導

隨著股東會旺季來臨，股東會紀念品也受到關注，尤其金融股更是不少存股族最愛，已有4家金控、3家證券商共7檔金融股已對外公布紀念品內容，其中永豐金、開發金吹起露營、野餐風，分別送出豐收椅及野餐墊，康和證送股東餐盤，3家紀念品也被網友號稱外出郊遊良伴，詢問度也最高。另外，元大金、國票金則送出超商禮物卡或商品卡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
每年到了股東會，除了公司營運成效、重大事項、選任或解任董事監察人等議題外，股東會能拿到的紀念品也是投資人討論話題。若想領取股東會紀念品，投資人可以趁最後過戶日前2個交易日買進持有該公司股票，其中開發金2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」股東會紀念品，因此聲名大噪，一度還全台大缺貨，股東會現場大排長龍，董事長甚至還向股東致歉，只是開發金股價隨後下跌時，也引發股東摔碗KUSO出氣文。

開發金之後送出的紀念品討論度仍不減，而且怕股東再拿碗出氣，去年改送具有保冷、保溫功能的不鏽鋼晶鑽杯，一般市售晶鑽杯定價約在500元至800元不等。今年股東會紀念品也出爐，將送防水野餐墊給股東們，只是不知是不是吸引力稍有不足，開發金股東人數一度跌破86萬大關。

至於永豐金去年送股東精緻品牌「K's寬庭」的「豐收盤」，禮盒內含9.5吋淺盤及8.5吋深盤各一個，設計概念取自於編織，透過點與線條縱橫穿結成面，在象徵豐收的明亮黃色之中，能匯聚能量、傳達祝福，共創永續永豐的美好生活，而且還具有環保概念， 採用100%可再生利用的玻璃材質，選擇對環境友善的材質，當時也引發社群熱烈討論。今年永豐金也已公告要送給逾35萬股東超實用「豐收椅」，而且持股不限股數，均予發放紀念品，也就是持有零股也可以領。

至於元大金、國票金不約而同都送出超商消費可抵用的禮物卡或商品卡，其中元大金的面額達100元、國票金則為50元。另外，康和證、宏遠證與福邦證也已公告股東會紀念品，其中康和證送出「樂美雅LUMINARC強化餐盤3入組」，也被認為可以跟永豐金的「豐收椅」、開發金的「野餐墊」湊成露營、野餐3大法寶，詢問度也高

此外，宏遠證則送出多功能造型工具組、福邦證則送給股東伊莎貝爾櫻花香皂3入組。而隨著金融股東會紀念品公布，也引發網友討論，有的笑稱「公園套組真貼心」，還有稱「公園套組越來越完整豐富了」，甚至有網友點名「還缺電蚊拍」。

最後買進日在今天！15檔「股東會紀念品股」要開發金野餐墊快卡位

逾35萬股東看過來！永豐金今年紀念品要送「豐收椅」　零股也能領

紀念品不香了？開發金股東人數大減跌破86萬人　被00940擠出前5名

2000人搶先卡位！估王品股東會紀念品　將「比照去年」價值3000元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞