股東們看過來！金融股東會紀念品比一比　野餐墊、椅子、餐盤都有

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開發金之後送出的紀念品討論度仍不減，而且怕股東再拿碗出氣，去年改送具有保冷、保溫功能的不鏽鋼晶鑽杯，一般市售晶鑽杯定價約在500元至800元不等。今年股東會紀念品也出爐，將送防水野餐墊給股東們，只是不知是不是吸引力稍有不足，開發金股東人數一度跌破86萬大關。
至於永豐金去年送股東精緻品牌「K's寬庭」的「豐收盤」，禮盒內含9.5吋淺盤及8.5吋深盤各一個，設計概念取自於編織，透過點與線條縱橫穿結成面，在象徵豐收的明亮黃色之中，能匯聚能量、傳達祝福，共創永續永豐的美好生活，而且還具有環保概念， 採用100%可再生利用的玻璃材質，選擇對環境友善的材質，當時也引發社群熱烈討論。今年永豐金也已公告要送給逾35萬股東超實用「豐收椅」，而且持股不限股數，均予發放紀念品，也就是持有零股也可以領。
至於元大金、國票金不約而同都送出超商消費可抵用的禮物卡或商品卡，其中元大金的面額達100元、國票金則為50元。另外，康和證、宏遠證與福邦證也已公告股東會紀念品，其中康和證送出「樂美雅LUMINARC強化餐盤3入組」，也被認為可以跟永豐金的「豐收椅」、開發金的「野餐墊」湊成露營、野餐3大法寶，詢問度也高
此外，宏遠證則送出多功能造型工具組、福邦證則送給股東伊莎貝爾櫻花香皂3入組。而隨著金融股東會紀念品公布，也引發網友討論，有的笑稱「公園套組真貼心」，還有稱「公園套組越來越完整豐富了」，甚至有網友點名「還缺電蚊拍」。