獨／蘇巧慧備戰新北市長！藍首選李四川若不選 次強棒將拱「她」
2026選戰加溫！前立委余天宣布將參選民進黨新北市黨部主委，前立委蘇巧慧是民進黨新北市長的熱門人選，他昨也宣布領表。內政部長林右昌雖然520後將轉任民進黨秘書長，但他過去也一直是綠營在雙北選戰的活棋。民進黨在新北市已20年未執政，2026搶回新北市勢在必行，藍營現任市長侯友宜即將卸任，黨內接班人選未明，如何保住新北執政版圖也備受關注。新北地方人士透露，目前鎖定人選還是台北市副市長李四川，但如果李四川堅持不要，地方也已備好另一人選，即另一台北市副市長林奕華。
記者何哲欣／台北報導
一名曾是新北市府核心的地方人士說，李四川具工程專業，且擔任過國民黨秘書長、行政院秘書長，還有高雄、新北、台北的副市長，資歷完整，知名度也不差，只要李四川願意出馬，黨內絕對力挺，包括黨主席朱立倫、侯友宜、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，都會全力輔選，只是李四川對於選舉一向興趣不高，如何勸進還要再多思考。
如果李四川不選，目前被點名的可能人選，包括現任副市長劉和然、立委洪孟楷與羅明才。不過該人士說，劉和然雖是侯友宜屬意的接班人，但知名度不高，且雙北選戰一向是全國矚目焦點，劉和然政治性格不強，可能撐不起高強度選戰；洪孟楷還太年輕，可能還要多點歷練；羅明才形象不好，更不可能。
該人士透露，李四川還是首選，但若李四川不選的話，地方最近也已想好備案，將力拱林奕華參選，林奕華雖出身台北，但也當過新北市的教育局長，也當過立委，最大的優勢是，若綠營推蘇巧慧參選，蘇是女性、專長是教育，推林奕華參選，可以將蘇巧慧特質全都蓋過。
有趣的是，若同時鎖定李四川與林奕華參選新北，等於台北市一定要出借一位副市長。該人士說，畢竟蔣萬安的選情，黨內無挑戰者，綠營也目前看來還沒出現夠威脅性的對手，連任的機會還是比較高，保住新北版圖，應該是國民黨2026年最優先的目標。