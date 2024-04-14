AcQUA源少年林毓家車禍遭拖行 熱心民眾「1舉動」急救援
台灣潛力男團AcQUA源少年今（14）日在台北舉辦首張專輯「I’m Here 我在」的簽唱會，現場吸引不少粉絲前往參與，一度擠爆活動現場。有眼尖的粉絲發現團員林毓家臉上及手上有多處繃帶，林毓家坦言昨日騎車因路況不熟導致自摔，對於昨天幫助他的熱心民眾十分感激，讓他免於被追撞。
記者張一笙／綜合報導
林毓家表示：「昨日工作途中， 因為路況不熟再加上交通較複雜，因此在下坡路段騎車自摔。」連人帶車滑行5公尺，所幸當下有好心路人幫助，不僅幫他移車，還協助引導交通，避免他被後車追撞。被問及傷勢，林毓家則笑說：「右手沒有傷到，還是可以好好簽名。」
AcQUA源少年由黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家、須弘道五位成員組成，平均年齡僅19歲，如今已經出道超過一年半，憑藉著清新青春風格，以及極具爆發力的出色唱跳實力，吸引大批海星（粉絲名）喜愛。AcQUA源少年也獲得許多廠商青睞，目前有超過12項代言，堪稱是肖像曝光率最高的偶像男團。
AcQUA源少年為了簽唱會系列活動做了大量的籌備工作，為了保持最佳狀態呈現在粉絲面前，黃莑茗、李秉諭持續健身，並且透過飲食控制維持良好體態；盧佾暘則是花時間練習自己的簽名，他笑稱要給粉絲一個「好看值得留念」的簽名與回憶；林毓家也表示自己非常努力練字簽名；須弘道則說：「每一次跟粉絲見面都是抱著期待，因為距離去美國讀書的時間很近，時間也剩不多了，所以每一次見面的機會，我都很珍惜！」
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