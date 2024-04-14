擔憂伊朗以色列衝突升溫！G7領袖緊急召開視訊會議

數十年來將以色列視為敵人的伊朗，週日首度打破「代理人戰爭」慣例發動無人機與飛彈襲擊，作為報復以色列對伊朗駐大馬士革領事館攻擊的行動。七大工業國集團（ G7 ）輪值主席國義大利稍早也表示， 各會員國領袖將於今（14）稍晚將舉行視訊會議，討論伊朗對以色列的空襲。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《法新社》、《路透社》報導，作為G7輪值主席國，羅馬當局已經召集了G7領導人舉行視訊會議，包含美國、日本、德國、法國、英國、義大利和加拿大等成員國，其中義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表達了對中東地區動盪的擔憂。
伊朗此次襲擊是該國首次直接針對以色列領土進行軍事攻擊，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）表示，目前他們正在努力避免更嚴重的軍事危機。他向義大利國營電視台「Rai 3」表示，G7將向以色列發送訊息，敦促以方「極度謹慎」避免情勢惡化。
此外，G7外長也將於本月17日至19日在義大利卡布里島舉行會議。
伊朗在過去兩週指控，以色列本月1日於伊朗駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）的使館區進行攻擊，並頻頻表示將對以色列進行報復，美國當局也提前向以色列示警報復行動，德黑蘭隨後在13日晚間對以色列發動空襲。