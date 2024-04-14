稱空襲以色列成功！伊朗參謀長：達成破壞「2目標」任務

伊朗時隔半世紀首度自本土向以色列發動攻擊，於當地時間13日晚間朝以色列發射300多發無人機和飛彈。伊朗總參謀長巴格里（Mohammad Bagheri）除了表示這次軍事行動是在報復伊朗駐敘利亞大使館附屬建築遇襲外，更特別針對「兩個特別軍事目標」進行打擊且順利完成任務。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據伊朗英語新聞電視台（Press TV）、伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗武裝部隊參謀長巴格里14日表示，向以色列發射無人機和飛彈都是「真實承諾行動」（Operation Honest Promise）的一部分，而該計畫已經從13日晚間到14日上午順利完成。伊通社指出，巴格里特別指出，這次行動旨在報復伊朗駐敘利亞大使館附屬建築遇襲的攻擊，尤其鎖定了兩個軍事目標，分別為一座情報中心及空軍基地。他稱前者位於以敘邊境，該以色列情報中心為以色列襲擊伊朗駐敘使館提供相關資訊，而後者則是以色列內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base），並指本月1日空襲伊朗駐敘使館的以色列F-35戰機就是從該基地起飛。巴格里表示，這兩個軍事目標都在伊朗軍事行動中遭到嚴重破壞，暫停運作；而在《路透》報導當中，巴格里還稱如果以色列決定再對伊朗採取報復攻擊，那麼伊朗會發動比這次行動還要猛烈的攻勢作為回應。擔憂伊朗以色列衝突升溫！G7領袖緊急召開視訊會議伊朗派無人機轟炸！以色列「鐵穹」防空攔下99% 警報級別降低伊朗發動攻擊！CNN：拜登「極力避免」仍發生 有意勸以色列克制自稱合法防禦！伊朗宣布結束攻擊以國行動 警「再犯將嚴厲回應」