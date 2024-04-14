拜登火速致電！以色列政府「取消報復計畫」 暫不對伊朗發起攻擊
伊朗過去半世紀以來一直和以色列在中東打「代理人戰爭」，直到台灣時間14日清晨，決定自本土對以色列發動空襲，使用170架無人機、120多枚彈道飛彈和30多枚巡弋飛彈，國際各界為此也紛紛呼籲「克制」唯恐局勢再度升溫。根據外媒報導，原先以色列對此有異實施報復攻擊，但在拜登致電後，以色列政府才決定取消這項行動。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列是第一次受到伊朗的直接攻擊，不過在美國、約旦軍方提前示警協助攔截以及以軍的鐵穹防空系統下，有99%的彈體被攔截射下。在伊朗的攻擊後，以色列實施緊急措施，包含所有學校停課兩天、特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）關閉至當地時間14日凌晨7點。
《紐約時報》報導，伊朗發布攻擊後，西方各界呼籲以色列「克制」，擔憂局勢恐將升溫，美國總統拜登更火速致電總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並向他表示今晚以色列「並沒有遭到任何有價值的打擊」，其實是一場重大的戰略勝利，建議以色列不要進行報復行動，避免局勢擴大或失控。
報導指出，拜登強調以色列「幾乎攔下了伊朗所有的攻擊」，而原先以色列戰時內閣的多名成員也贊成對伊朗實施報復性攻擊，但由於以色列成功攔截多數飛彈攻擊，實際上並無嚴重損傷，在受到加上拜登親自和納坦雅胡對話後，以色列政府才決定取消對伊朗的反擊。