空襲以色列後伊朗貨幣跌！比特幣單日跌近8% 加密貨幣拋售恐持續
伊朗和以色列幾十年來一直在中東打代理人戰爭，但13日伊朗發起大規模襲擊，使用包含170架無人機、120多枚彈道飛彈和30多枚巡弋飛彈，而這個行為也引發了伊朗貨幣和股票市場的拋售，投資者擔心伊朗將面臨更多制裁，同時加密貨幣市場的波動增加，過去24小時內出現不少虧損。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《華爾街日報》報導，伊朗對以色列的襲擊引發了伊朗貨幣和股票市場的拋售，在伊朗交易員廣泛使用的網站「Bonbast」上顯示，伊朗貨幣匯率在週六（13）跌至歷史低點，幾乎導致伊朗貨幣直接雪崩，官方匯率貶破70萬里亞爾兑1美元大關，黑市匯率也一度跌至歷史新低，而週日也維持在該水平附近。
與此同時，加密貨幣市場也隨著中東地區的地緣政治局勢持續緊張而受到衝擊，除了比特幣在周六下跌7.7%外，大多數其他主要代幣，如以太幣、Solana和狗狗幣等，在24小時內都出現虧損，尤其比特幣出現自2023年3月以來的最大跌幅。
加密貨幣基金「Split Capital」創始人則表示，加密貨幣拋售的持續可能會進一步升級，同時認為投資者們會更加關注周一市場情況。