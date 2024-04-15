自稱合法防禦！伊朗宣布結束攻擊以國行動　警「再犯將嚴厲回應」

川普又來嘴！自稱伊朗危機「我在就不會發生」　遭前幕僚無情戳穿

▲曾擔任川普任內國安顧問、離職後成為川普堅定批評者的波頓，直接打臉川普有關伊朗危機的說法。資料照。（圖／翻攝自 Getty images）
▲曾擔任川普任內國安顧問、離職後成為川普堅定批評者的波頓，直接打臉川普有關伊朗危機的說法。資料照。（圖／翻攝自 Getty images）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

伊朗於當地時間13日晚間，以無人機與飛彈大規模襲擊以色列，美國總統拜登（Joe Biden）雖重申會堅定支持以方，但也表明不會參與以色列對伊朗的反擊。對此，今年11月將與拜登再次爭奪白宮寶座的美國前總統川普（Donald Trump）則表示，如果他是總統，伊朗就不會攻擊以色列，還批評拜登政府「懦弱」。

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根據外媒《政客》（Politico）報導，川普在賓州的一次造勢大會發出豪語， 聲稱哈馬斯去年10月對以色列的突襲，以及本月伊朗對以色列的空襲，如果是他在任的話就不會發生，並把責任都歸咎於他眼中軟弱的拜登政府。先前俄羅斯入侵烏克蘭時，川普就說過類似的話。

有分析認為，川普此舉是將拜登對中東戰事的反應，當成自己競選的工具，把自己描繪成以色列的盟友，特別是在現任政府持續施壓以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之際。

不過曾擔任川普任內國安顧問、離職後成為川普堅定批評者的波頓（John Bolton）則直接打臉，稱川普有關伊朗攻擊以色列的言論只是在「妄想」。

雖然波頓也對拜登因應的方式不甚滿意，認為中東發生的事會威脅美國的國家安全，故美國應與以色列一起應對伊朗的威脅，但對於川普，他說得更直白：「沒有人能夠以某種方式反駁或證實這一點，就是在這種情況下，他（川普）根本不知道在中東該怎麼辦。」

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