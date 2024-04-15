戰爭恐慌再升、美股上週五嚇跌　台積電開盤跌13元、台股同被空襲

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台積電開盤也受到拖累，開盤下跌13元，來到805元，挑戰守穩800元大關；鴻海下跌2元，來到148.5元；聯發科下跌20元，來到1160元。
不過，電線電纜股持續走高，大亞開盤股價急拉，亮燈漲停，大同開盤爆量，開盤不到10分鐘爆出將近4萬張大量，股價上漲超過2％，中興電開低走高，上漲2％，華新上漲逾1%。
美國通膨居高不下，投資人對於首次降息時間點越來越後延，以及華爾街主要銀行財報低於市場預期，此外市場還擔憂伊朗攻擊以色列，恐慌指數VIX躍升到2024年以來最高點，拖累美股四大指數全數走跌，道瓊指數下跌475.84點或1.24%，收37983.24點；那斯達克指數下跌267.1點或1.62%，收16175.09點；標普500指數下跌75.65點或1.46%，收5123.41點；費半指數下跌161.32點或3.29%，收4745.05點。
道瓊指數上週跌幅高達2.37%；而以科技股為主的那斯達克指數上週下跌0.45%；標普500指數週跌1.56%，創下10月以來最差週表現。
科技股全數走跌，AMD下跌4.23%；美光下跌3.91%；博通下跌2.78%；高通下跌2.19%；輝達下跌2.68%；應用材料下跌2.40%；德儀下跌2.84%。
台股ADR上週五全面走低。台積電ADR下跌3.18%；日月光ADR下跌3.21%；聯電ADR下跌2.57%；中華電信ADR下跌1.31%。