台南黨部主委改選起跑　陳亭妃不推代理人：當2026前哨戰畫錯重點

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陳亭妃說，現在大家似乎都把5月的主委改選看做是2026的前哨戰，真的是畫錯重點了，也太沈重了。大家不要忘了，主委的責任是要為每一位黨員服務，而不是為某一個個人服務。再加上地方主委跟黨主席一樣是公共財，不是可以拿著黨的資源爲誰橫著幹，甚至殺無赦。
陳亭妃說，2026台南需要的是一個最強，可以保護台南的人，而不是一個反而需要被保護的人。其實想參選2026的同志，都應該要跳脫推出「代理人」的舊思維，就讓主委可以專心爲黨員服務吧！如此以來，才能讓黨員感動，找回更多的失聯黨員以及更多民進黨的支持者。
陳亭妃指出，自己當過民進黨台南市黨部的主委，黨員的服務工作是非常多、非常繁雜的，而創黨黨員及黨員都是從民進黨在野時就力挺，然後藉著民主前輩微薄的力量往外擴張，吸取不同黨派的支持，才能讓台南可以連續執政。「我的政治發跡是北區，北區因為有眷村在2、30年前就是藍綠比7:3，我們不斷服務爭取認同，一直到現在，才可以到藍綠比4:6，其實大家應該靜下心來思考一下，任何的經營都不會是天上掉下來的禮物，尤其在民進黨年輕選票流失的同時，我們應該努力把這些力量找回來，才不讓賴總統『擔』的這麼辛苦，所以亭妃不會推任何所謂的『代理人』出來選主委，因為我們要虛心爭取的是人民支持，而不是由黨主委帶隊黨內互打，對台南的政治發展是不公平的。」
陳亭妃強調，從23歲從政一直到現在，正式邁入27年，在這27個年頭，生活只有服務、問政、工作，從沒有自己的休閒生活，因為這是責任。民進黨在台南執政也分別邁入第27年與第31年，黨內應該減少更多的政治算計。我們未來的賴總統都已經超越派系、強調人才了，怎麼還會有人一直假傳聖旨，陷賴主席於不義呢？
再次提醒有志參選主委的同志們，主委的工作是要為黨員服務，而不是為了某個派系服務，更不是為誰爭取未來的位子服務，因為這對黨員真的是不公平的。