5月報稅前必看！家有18歲成年子女　3情況仍可列報扶養親屬節稅

國際情勢緊張、台股嚇跌！　軍工國防逆勢紅通通、電線電纜超強勢

▲受到國際情勢影響，台股跟著嚇跌，盤面綠油油，但軍工國防強勢走高，波力-KY飆漲停，雷虎、亞航漲逾8%。另外，大亞也一度漲停帶領電線電纜族群上攻。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到國際情勢影響，台股跟著嚇跌，盤面綠油油，但軍工國防強勢走高，波力-KY飆漲停，雷虎、亞航漲逾8%。另外，大亞也一度漲停帶領電線電纜族群上攻。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

由於地緣政治因素，導致美股四大指數全數收黑，再加上伊朗在週六（13日）復仇空襲以色列，讓台股今（15）日也受到「空襲」，開盤下跌150.04點，來到20586.53點。權值王台積電早盤一度跌15元，來到803元，跌幅1.8%。盤面綠油油，但軍工國防強勢走高，波力-KY飆漲停，雷虎、亞航漲逾8%。另外，大亞也一度漲停帶領電線電纜族群上攻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國通膨居高不下，投資人對於首次降息時間點越來越後延，以及華爾街主要銀行財報低於市場預期，此外市場還擔憂伊朗攻擊以色列。恐慌指數VIX躍升到2024年以來最高點，拖累美股四大指數上周五全數走跌，道瓊指數下跌475.84點或1.24%，收37983.24點；那斯達克指數下跌267.1點或1.62%，收16175.09點；標普500指數下跌75.65點或1.46%，收5123.41點；費半指數下跌161.32點或3.29%，收4745.05點。

國際情勢緊張，拖累台股表現，今日早盤開盤下跌150.04點，來到20586.53點，權值王台積電早盤一度跌15元，來到803元，跌幅1.8%，其他大型龍頭股如聯發科跌逾3%、鴻海跌1%、廣達也跌1%。不過，軍工國防逆勢走高！

像是專注於航太複合材料的波力-KY飆漲停，雷虎、亞航漲8%，寶一、長榮航太、漢翔漲4到5%，龍德造船、台船、千附精密、事欣科、駐龍漲2到3%，中信造船漲近1%。另外，電線電纜也是盤面焦點，大亞一度飆漲停，合機、榮星、宏泰、華榮、中電漲4到8%，中電、華新、億泰漲1到2%。


 

戰爭恐慌再升、美股上週五嚇跌　台積電開盤跌13元、台股同被空襲

周線連8紅！台股長多不變、類股輪動 　法人看好重電、AI主題撐腰

台股頻刷歷史新高！週線連8紅　Q2展望佳、留意高檔區間整理

台積電再創新天價、市值突破21.36兆台幣　台股點火向上漲58點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生