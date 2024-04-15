國際情勢緊張、台股嚇跌！ 軍工國防逆勢紅通通、電線電纜超強勢
由於地緣政治因素，導致美股四大指數全數收黑，再加上伊朗在週六（13日）復仇空襲以色列，讓台股今（15）日也受到「空襲」，開盤下跌150.04點，來到20586.53點。權值王台積電早盤一度跌15元，來到803元，跌幅1.8%。盤面綠油油，但軍工國防強勢走高，波力-KY飆漲停，雷虎、亞航漲逾8%。另外，大亞也一度漲停帶領電線電纜族群上攻。
記者許家禎／台北報導
美國通膨居高不下，投資人對於首次降息時間點越來越後延，以及華爾街主要銀行財報低於市場預期，此外市場還擔憂伊朗攻擊以色列。恐慌指數VIX躍升到2024年以來最高點，拖累美股四大指數上周五全數走跌，道瓊指數下跌475.84點或1.24%，收37983.24點；那斯達克指數下跌267.1點或1.62%，收16175.09點；標普500指數下跌75.65點或1.46%，收5123.41點；費半指數下跌161.32點或3.29%，收4745.05點。
國際情勢緊張，拖累台股表現，今日早盤開盤下跌150.04點，來到20586.53點，權值王台積電早盤一度跌15元，來到803元，跌幅1.8%，其他大型龍頭股如聯發科跌逾3%、鴻海跌1%、廣達也跌1%。不過，軍工國防逆勢走高！
像是專注於航太複合材料的波力-KY飆漲停，雷虎、亞航漲8%，寶一、長榮航太、漢翔漲4到5%，龍德造船、台船、千附精密、事欣科、駐龍漲2到3%，中信造船漲近1%。另外，電線電纜也是盤面焦點，大亞一度飆漲停，合機、榮星、宏泰、華榮、中電漲4到8%，中電、華新、億泰漲1到2%。