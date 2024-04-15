上市董監事酬金曝光 國巨依舊居冠、中信金擠掉台積電排第2
證交所今（15）日公布上市公司2023年度董事及監察人酬金支領情形，國巨以7431.8萬元蟬連奪冠，但過去第2名的台積電，這次被中信金超車，主要是反映2023年經營績效。中信金平均每位董事酬金7256.9萬元、台積電則是6354.8萬元。
記者許家禎／台北報導
證交所今日揭露上市公司2023年度董事及監察人酬金支領情形，不含加計兼任員工酬金來看，第1名依舊是國巨，平均每位董事酬金7431.8萬元。第2名為中信金7256.9萬元，2023年度酬金總額較2022年增加16.1747%，從4.3億元增加到5億，主要是反映2023年經營績效。第3名則是台積電的6354.8萬元。
第4、第5名為和泰車與元大金，平均每位董事酬金為3501.0萬元與3390.3萬元。第6到第10名則為開發金的3006.8萬元、大立光2687.8萬元、光寶科2645.2萬元、台中銀2499.4萬元、台新金2335.0萬元。
觀察名單，排行前10名中，金融保險業就佔了5家。緊接著第11名到20名，統一、統一超、國產、聯發科、第一金、群益證、東和鋼鐵、華南金、中保科、緯創皆上榜，平均每位董事酬金2230到1280萬元之間。