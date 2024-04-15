推「生命平權」 林智鴻促浪浪「狗醫生」加入社會安全網
高雄市議員林智鴻今(15)日在高市議會質詢時針對浪浪「狗醫生」進行爭取，力推「生命平權」，促市府規畫相關專案，林智鴻期盼啟動「浪浪陪伴」愛的計畫，促市府規畫相關專案，針對不同犬種及特性進行訓練，讓適合的「汪星人」有機會成為「狗醫生」、「治療犬」，服務長輩、孩童、機場旅客等等，進一步加入成為社會安全網的一環。
記者郭凱杰／高雄報導
針對農業與動保議題，林智鴻力推「生命平權」，昨在鳳東里舉辦貓狗認養會，邀請包括爬蟲類、陸龜、浪浪貓狗等等，除了貓狗的生命延續很重要，他建議，也可以發揮社會重要價值，以土耳其伊斯坦堡機場推動「汪星人」駐點機場為例，可以療癒旅客舒緩身心，以及巡迴醫療機構等等的服務，讓動保工作也能提供社會功能，為社會注入暖流。
另外，林智鴻也針對水利議題爭取整體改造計畫，盼強化城市防洪韌性，降低潛在水患風險，避免未來發生安全風險疑慮。林智鴻提到，「雨水共生、親水而居」部分地方水利建設會因社會演進、住戶增加等已不符現況使用。
林智鴻也以鳳山中正路與協和路排水側溝斷面不足為例，辦公室接獲許多陳情並與水利局多次現勘，發現因城市發展與地貌演變、排水系統複雜、地下管線埋設多重原因才導致近中正路的祥祥城大樓住戶忍受多年易淹水與倒灌之苦，努力多年爭取到改善工程，預計今年五月施工，八月完工。
林智鴻表示，鳳山區的興盛繁榮與曹公圳及鳳山溪密不可分，水利建設應俱備整體的歷史觀，強化對水文史發展與城市脈絡的掌握，以整體脈絡擬訂實施政策，並同步都市計畫通盤檢討，配合都市發展演進，也要讓市民親近，要求水利局提出整體改造計畫，面對即將來臨的汛期與颱風季，務必保障城市防洪無虞，並將農漁作等潛在災損降至最低。