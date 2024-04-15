中東戰事升溫、黃金價格飆漲 金價概念股狂飆、佳龍股價創2年高
伊朗在台灣時間14日清晨，對以色列發動空襲，動用170架無人機、120多枚彈道飛彈和30多枚巡弋飛彈，震驚國際社會，聯合國、G7紛紛召開緊急會議。也因此，國際及國內金價持續寫下新高紀錄，不僅高盛上看金價年底前會來到為每盎司2700美元，上週五（12日）國內銀樓黃金牌價來到每錢9480元，黃金資訊觀測站收在每錢9360元台幣的牌告價，金價飆升，也激勵台灣黃金概念股走高，其中又以佳龍早盤大漲逾9%最為強勁。
記者陳郁柔／台北報導
2024 年一開年，黃金價格延續 2023 年第四季的漲勢，根據臺灣銀行黃金存摺售價從今年第一個交易日的2069元台幣，來到上周五（12日）的高點2502元，成長超過20%。
此外，外資高盛也看好黃金今年後續走勢，上調今年底黃金的預期價格，由原先所估的每英兩2300美元提高至2700美元。高盛分析師在最新的分析報告中指出，金價大漲主要是由新興市場國家的中央銀行購買，以及亞洲市場零售買盤貢獻。
金價現價飆升、後市看好，激勵金價概念股強漲，佳龍早盤一度大漲逾9%，創下2年以來新高紀錄，其他個股包括光洋科、金益鼎盤中也有逾3%漲幅。
佳龍代理發言人陳澤輝日前於法說會上表示，針對營運展望，將以循環經濟為核心，持續發展零件清洗即貴金屬回收再生、廢資訊品回收再生、廢水處理、綠能事業等。過去年度營運持續進行一些限縮，內部也有轉型或深耕計畫，並定調「一核心四四加一」（專注在ESG/循環經濟的核心競爭力，產生新環保/新能源/新合作/新商業模式，在這樣的架構下主要透過四大產線/四大平台/1個研發中心運作）為未來發展方向。