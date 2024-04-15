七股扇鹽地景園區揭牌　黃偉哲期許濕地環境教育向下扎根

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黃偉哲表示，扇形鹽田的意象，不僅代表自然景觀的濕地，也代表文化的傳承，台南有2個國家級濕地，包括七股鹽田及鹽水溪口濕地，市府將持續努力維護濕地，也希望扇鹽地景園區揭牌後，有更多遊客及小朋友到訪本地，讓濕地環境教育能向下扎根。
青鯤鯓扇形鹽田(又稱七股鹽場第一工區)所在之七股鹽場，是台灣製鹽總廠在台灣所設的六大鹽場中最大的一座，其具備歷史鹽業的記憶、特殊的自然地景，在齊柏林導演看見台灣上映後，吸引許多民眾、遊客、生態愛好者到訪。
台南市府觀光旅遊局表示，七股鹽灘扇形鹽田已荒廢近20年，田埂脈絡地形地貌逐漸沖蝕崩壞，全台唯一扇形鹽田地景恐因此消失。因長期未受妥善利用與消極維護管理，造成大量廢棄物堆置、外來種入侵及引水道河岸崩壞，而鹽田骨架紋路田間道路邊坡嚴重破壞岌岌可危，市民朋友及諸多遊客來訪無引導任意出入易發生意外，嚴重影響人們安全。
由於青鯤鯓聚落為台南海線重要觀光資源，假日總有許多遊客沿著南26線進入社區觀光，觀旅局也配合優化旅遊動線設施，結合在地自然及人文元素視覺美化路側護欄，打造全台最長彩砂牆，總長計660公尺，共使用了165幅不重複的圖幅，呈現青鯤鯓在地故事。