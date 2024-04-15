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七股扇鹽地景園區揭牌　黃偉哲期許濕地環境教育向下扎根

▲台南市府今(15)日上午舉行扇鹽地景園區揭牌儀式，台南市長黃偉哲盼濕地環境教育向下扎根。（圖／台南市府提供）
▲台南市府今(15)日上午舉行扇鹽地景園區揭牌儀式，台南市長黃偉哲盼濕地環境教育向下扎根。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

台南市政府基於維護重要濕地生態資源及人身安全進行環境改善計畫，繼完成扇形鹽田生命之樹，中軸步道、青鯤鯓聚落道路美化及扇鹽地景園區等相繼完工落成後。台南市府今(15)日上午舉行扇鹽地景園區揭牌儀式，市長黃偉哲期許扇鹽地景園區不僅是觀光旅遊的新亮點，更能讓濕地環境教育向下扎根。

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▲青鯤鯓扇形鹽田(又稱七股鹽場第一工區)所在之七股鹽場，是台灣製鹽總廠在台灣所設的六大鹽場中最大的一座。（圖／台南市府提供）
▲青鯤鯓扇形鹽田(又稱七股鹽場第一工區)所在之七股鹽場，是台灣製鹽總廠在台灣所設的六大鹽場中最大的一座。（圖／台南市府提供）
今天的七股扇鹽地景園區揭牌儀式由黃偉哲與台江國家風景區管理處長謝偉松、雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民及地方各界人士參與。並邀請鯤鯓國小的學生一起參與，透過淨灘方式讓學生們了解扇形鹽田豐富的生態，以達到環境教育向下扎根的效果。

黃偉哲表示，扇形鹽田的意象，不僅代表自然景觀的濕地，也代表文化的傳承，台南有2個國家級濕地，包括七股鹽田及鹽水溪口濕地，市府將持續努力維護濕地，也希望扇鹽地景園區揭牌後，有更多遊客及小朋友到訪本地，讓濕地環境教育能向下扎根。

青鯤鯓扇形鹽田(又稱七股鹽場第一工區)所在之七股鹽場，是台灣製鹽總廠在台灣所設的六大鹽場中最大的一座，其具備歷史鹽業的記憶、特殊的自然地景，在齊柏林導演看見台灣上映後，吸引許多民眾、遊客、生態愛好者到訪。

台南市府觀光旅遊局表示，七股鹽灘扇形鹽田已荒廢近20年，田埂脈絡地形地貌逐漸沖蝕崩壞，全台唯一扇形鹽田地景恐因此消失。因長期未受妥善利用與消極維護管理，造成大量廢棄物堆置、外來種入侵及引水道河岸崩壞，而鹽田骨架紋路田間道路邊坡嚴重破壞岌岌可危，市民朋友及諸多遊客來訪無引導任意出入易發生意外，嚴重影響人們安全。

由於青鯤鯓聚落為台南海線重要觀光資源，假日總有許多遊客沿著南26線進入社區觀光，觀旅局也配合優化旅遊動線設施，結合在地自然及人文元素視覺美化路側護欄，打造全台最長彩砂牆，總長計660公尺，共使用了165幅不重複的圖幅，呈現青鯤鯓在地故事。

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