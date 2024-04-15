真子公主疑展開「造人計畫」！日媒指因「這理由」　最快今年回國

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據了解，小室夫妻的新家每個月租金約50萬日圓，有24小時的禮賓服務，保全方面也十分完善。居住者大多以家庭為主，還能在公共區域烤肉，另外還有健身房跟溫水游泳池，是非常受到歡迎的公寓。
報導指出，由於小室圭目前每個月只需要到律師事務所出勤上班2次，其他時間都是遠距離上班，因此住處距離上班地點有1個小時的路程也不會造成太大問題。
小室夫妻會選擇治安較為良好、適合家庭居住的地點也有原因。專門負責皇室新聞的記者透露，今年已經33歲的真子可能正在為未來懷孕生活進行規劃，準備迎接新的家族成員。隨著婚姻邁入2年半，再加上小室圭的工作也逐漸邁上正軌，因此「造人計畫」也正在進行當中。若是真子確定懷孕，回國的可能性也會提高。
若是真子懷孕將會是秋篠宮夫婦的「第一個孫子」，上皇夫婦的「首名曾孫」。報導透露，真子結婚後遠赴美國，但至今並無特別和父母親進行聯繫，但真子相當敬佩祖母美智子上皇后。真子可能會希望帶孩子回日本讓美智子見上一面。皇室記者指出，美智子不太可能親自飛到美國探視小室一家三口，因此真子帶著子女回到日本的機率便跟著提高。
另外， 宮內廳相關人士透露，真子還有一個「不得不回日本」的理由。由於今年即將迎來30歲的妹妹佳子公主被謠傳婚事已近，而弟弟悠仁在今年9月也即將成年。如果佳子結婚，皇室也將依照慣例舉行婚禮活動，過去真子與佳子的姐妹關係親密，真子也會十分重視，並想要親自參加，因此就會不得不回到日本。雖然真子最快今年就會回日本，但小室圭會不會同行則不得而知。