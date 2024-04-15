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台驊董座顏益財疑涉內線　跳空跌停後打開、午盤仍重挫逾8%

▲國內全方位物流業者台驊投控驚傳內線交易案，有「航海王」、「最懂海的男人」之稱的台驊董座顏益財，日前遭檢警搜索約談。（圖／取自台驊控股）
▲國內全方位物流業者台驊投控驚傳內線交易案，有「航海王」、「最懂海的男人」之稱的台驊董座顏益財，日前遭檢警搜索約談。（圖／取自台驊控股）

記者許家禎／台北報導

國內全方位物流業者台驊投控驚傳內線交易案，有「航海王」、「最懂海的男人」之稱的台驊董座顏益財，日前遭檢警搜索約談，帶回10人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦，顏益財隨後以500萬元交保。而今（15）日台驊重挫，一度就打入跌停價位95.4元，後來跌停打開，但午盤跌幅仍有8%以上，來到96.8元附近。

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據了解，顏益財涉嫌在2020年5月間公司發布重訊重大利多消息前後，利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，12日兵分10路發動搜索，約談顏益財等9人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

台驊12日也發出重訊，稱將配合協助調查、公司營運正常，對財務業務並無重大影響。檢察官訊後，13日凌晨諭令顏益財交保500萬元、董事許俊輝交保200萬元，限制出境。而今日台驊股價重挫趴地，一開盤就打入跌停價位95.4元，後來跌停雖有打開，但午盤11點半左右，跌幅仍有8%以上，來到96.8元附近。

台驊公司為國內最大的海運物流業者，現已轉型成為控股公司，是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司。董事長顏益財則曾被投資人、投資圈公認最懂海運的男人。

台驊在今年初尾牙時，針對展望，董座表示今年雖是金龍年，但全球經濟、通膨及航運變化撲朔迷離、有望出現地龍大翻身，全球市場大亂，運價也漲定了，且貨櫃三雄中，最看好長榮海運，認為航線布局及營運佳。

根據台驊2023年財報，全年營收146.21億元、稅後純益14.73億元、EPS 10.76元，並決議2023年下半年配發現金股利3.5元，連同上半年已配發的3元股息，全年配息達6.5元。

而日前公布3月營收，因工作天數回復正常，加上業務團隊積極攬貨，台驊3月營收達新台幣9.45億元，月增23.85%、年增63.33%。總計第一季自結營收達46.56億，年增38.35%，主要是運價受到地緣政治影響反彈，加上整體經濟需求面好轉，帶動第一季營收。


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