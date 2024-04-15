台驊董座顏益財疑涉內線　跳空跌停後打開、午盤仍重挫逾8%

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台驊12日也發出重訊，稱將配合協助調查、公司營運正常，對財務業務並無重大影響。檢察官訊後，13日凌晨諭令顏益財交保500萬元、董事許俊輝交保200萬元，限制出境。而今日台驊股價重挫趴地，一開盤就打入跌停價位95.4元，後來跌停雖有打開，但午盤11點半左右，跌幅仍有8%以上，來到96.8元附近。
台驊公司為國內最大的海運物流業者，現已轉型成為控股公司，是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司。董事長顏益財則曾被投資人、投資圈公認最懂海運的男人。
台驊在今年初尾牙時，針對展望，董座表示今年雖是金龍年，但全球經濟、通膨及航運變化撲朔迷離、有望出現地龍大翻身，全球市場大亂，運價也漲定了，且貨櫃三雄中，最看好長榮海運，認為航線布局及營運佳。
根據台驊2023年財報，全年營收146.21億元、稅後純益14.73億元、EPS 10.76元，並決議2023年下半年配發現金股利3.5元，連同上半年已配發的3元股息，全年配息達6.5元。
而日前公布3月營收，因工作天數回復正常，加上業務團隊積極攬貨，台驊3月營收達新台幣9.45億元，月增23.85%、年增63.33%。總計第一季自結營收達46.56億，年增38.35%，主要是運價受到地緣政治影響反彈，加上整體經濟需求面好轉，帶動第一季營收。