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搶頭香！蘇巧慧參戰新北黨部主委　新潮流、英系同框力挺

▲蘇巧慧今日搶頭香登記參選新北市黨部主委，獲得新潮流、英系民代同框力挺。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇巧慧今日搶頭香登記參選新北市黨部主委，獲得新潮流、英系民代同框力挺。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委蘇巧慧今（15）日登記參選新北市黨部主委，除蘇系民代外，包括新潮流、英系議員也到場力挺，象徵派系團結力拱新北共主，參選也被視為劍指百里侯一役，蘇巧慧致詞強調，2026年九合一選戰，對總統賴清德的新政局無比重要，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選，要在2026年繳出更好的成績單，一起堅守台灣民主，推動新北進步。

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民進黨地方黨部主委改選，從本日起至本周五開放領表登記，蘇巧慧今日搶頭香，在蘇系立委吳秉叡、張宏陸與議員，還有多位新潮流與英系民代陪同下，前往新北市黨部領表登記，爭取新北市黨部主委一職。

對此蘇巧慧表示，主席賴清德當選以來，不斷強調黨務年輕化、加強網路社群媒體的溝通，爭取更多人民的支持，而她與她的團隊，不但有社群行銷能力，也與跨黨派的立委、議員友好，擔任立委以來也廣獲民間社團和產業界的支持。

蘇巧慧指出，2026年九合一選戰，對總統賴清德的新政局無比重要，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。

蘇巧慧強調，身為黨內的青壯世代，為了民進黨及台灣的未來，責無旁貸站出來承擔重任，擔任3屆立委以來，專業表現屢次獲得公民團體認同，在過去2屆任期中，不但12度獲得公督盟評鑑為優秀立委，在地方上的經營更是一步一腳印，為鄉親爭取多項建設，從未鬆懈。

蘇巧慧表示，自己與團隊都是能掌握社會脈動，利用新工具與民眾溝通的青年世代，若有幸能擔任民進黨新北市黨部主委，有信心也有能力強化、團結黨部基層戰力，在2026年繳出更好的成績單，帶領黨部同仁，一起堅守台灣民主，推動新北進步。

今日陪同蘇巧慧前往新北市黨部領表登記，民進黨新北市議員有18位現任、前任新北市議員，及4位現任、前任新北市立委陪同前往，包括立委吳秉叡、張宏陸，前立委賴品妤、呂孫綾，現任新北市議員張維倩、張錦豪、陳永福、李余典、鍾宏仁、黃俊哲、李倩萍、邱婷蔚、彭佳芸、顏蔚慈、翁震州、林秉宥、彭一書、蘇錦雄、鄭宇恩辦公室，及前市議員賴秋媚 、陳世榮、羅文崇等人，現場凍蒜聲不斷。

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