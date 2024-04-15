搶頭香！蘇巧慧參戰新北黨部主委　新潮流、英系同框力挺

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對此蘇巧慧表示，主席賴清德當選以來，不斷強調黨務年輕化、加強網路社群媒體的溝通，爭取更多人民的支持，而她與她的團隊，不但有社群行銷能力，也與跨黨派的立委、議員友好，擔任立委以來也廣獲民間社團和產業界的支持。
蘇巧慧指出，2026年九合一選戰，對總統賴清德的新政局無比重要，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。
蘇巧慧強調，身為黨內的青壯世代，為了民進黨及台灣的未來，責無旁貸站出來承擔重任，擔任3屆立委以來，專業表現屢次獲得公民團體認同，在過去2屆任期中，不但12度獲得公督盟評鑑為優秀立委，在地方上的經營更是一步一腳印，為鄉親爭取多項建設，從未鬆懈。
蘇巧慧表示，自己與團隊都是能掌握社會脈動，利用新工具與民眾溝通的青年世代，若有幸能擔任民進黨新北市黨部主委，有信心也有能力強化、團結黨部基層戰力，在2026年繳出更好的成績單，帶領黨部同仁，一起堅守台灣民主，推動新北進步。
今日陪同蘇巧慧前往新北市黨部領表登記，民進黨新北市議員有18位現任、前任新北市議員，及4位現任、前任新北市立委陪同前往，包括立委吳秉叡、張宏陸，前立委賴品妤、呂孫綾，現任新北市議員張維倩、張錦豪、陳永福、李余典、鍾宏仁、黃俊哲、李倩萍、邱婷蔚、彭佳芸、顏蔚慈、翁震州、林秉宥、彭一書、蘇錦雄、鄭宇恩辦公室，及前市議員賴秋媚 、陳世榮、羅文崇等人，現場凍蒜聲不斷。