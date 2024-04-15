劉嘉玲「金龍蝦裝」撞衫葉德嫻！影迷笑翻：致敬《與龍共舞》
第42屆香港金像獎昨（14）日盛大舉行，女星們穿著華麗禮服爭奇鬥豔，最奪人眼球的莫過於劉嘉玲，她上台頒獎時以一襲黑色晚禮服，搭上胸前金色大龍蝦項鍊亮眼登場，許多眼尖的影迷一眼認出這件禮服與電影《與龍共舞》葉德嫻所穿的「sit down please」設計師作品有異曲同工之妙，笑說根本是在致敬1991年的經典電影，加上劉嘉玲一頭花輪式捲瀏海，極具娛樂效果，逗得網友哈哈大笑。
記者江芷稜／綜合報導
由劉德華、張敏主演的《與龍共舞》中，劇情裡葉德嫻飾演的十一姑參加晚宴時不慎被龍蝦夾住禮服胸前，意外成就了這套「龍蝦裝」，當時她靈機一動，聲稱這是出自義大利設計師「Fanny Versace」的作品，結果台版配音時被改成設計師「sit down please」的作品，成為經典搞笑橋段，後續不少設計師真的以龍蝦飾品作為禮服裝飾，讓劇情意外成真。
劉嘉玲這次在金像獎擔任嘉賓，頒發「最佳新演員」、「新晉導演」獎，身穿一襲黑色平口洋裝禮服，胸前掛著超大的金色龍蝦項鍊，這套禮服是義大利品牌Schiaparelli 2024年推出的春夏系列作品。雖然《與龍共舞》已過了33年，網友看見劉嘉玲的打扮後，立刻掀起回憶殺，「馬上聯想到劉德華的與龍共舞」、「我以為得了龍蝦獎盃了」、「真的要有資格才撐得起」、「這是純金嗎？真金戴在脖子上不重嗎」。
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