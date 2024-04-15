中東戰爭升溫、台股嚇趴跌逾200點 台積電跌10元、軍工股攀高
中東局勢緊張，拖累台北股市今（15）日同樣受到空襲，開盤下跌150點、來到20586.53點，權值股一片綠油油，午盤下跌244.99點或1.18%，來到20491.58點，跌破5日線、回測10日線，預估成交量為5000億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤走跌之際，中小型股也同樣表現疲弱，櫃買指數下跌3.52點或1.37%，來到252.91點，跌破短期均線，一度觸及月線，預估成交量為900億元。午盤個股成交量排行榜前五名為：大同、大亞、中興電、鴻海、亞力；個股成交值排行榜前五名為：中興電、台積電、亞力、大同、鴻海。
權值股一片綠油油，本週將迎來法說會的台積電早盤一度下跌15元，午盤下跌10元或1.22%，來到808元，市場關心法說會是否會挽救頹勢；鴻海開低走低，午盤下跌4元或2.66%，來到146.5元；聯發科下跌65元或5.51%，下跌超過半根停板，來到1115元。
不過還是有族群逆勢上漲，首先是軍工概念股，和成亮燈漲停，雷虎、亞航上漲逾8%，晟田上漲逾5%，千附精密上漲逾4%。
電線電纜股也是逆勢抗跌，開盤多檔亮燈漲停，可惜盤中遇壓，不過整體表現仍強勁，類股指數上漲將近3%，是午盤漲幅冠軍，合機、榮星亮燈漲停，大亞早盤直奔漲停，可惜隨後漲停打開，午盤上漲逾9%，亞力、華榮則是上漲逾2%。
金價概念股也有所表現，中東戰事升溫、推動黃金價格飆漲，連帶讓相關概念股走高，佳龍上漲逾8%，股價寫下兩年來新高，光洋科上漲逾2%，金益鼎上漲逾1%。