統一獅台南傳奇復古日！謝長亨、曾智偵公仔套票　門票飆漲1599元

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了搖頭公仔套票外，5.4(六)、5.5(日)及5.25(六)也特別推本次復古月專屬贈品，每場限量4500份，數量有限贈完為止，詳細贈品項目另行公佈。
4.19~24及5月統一獅主場賽事開賣時間(包含傳奇球星搖頭公仔套票)
- 獅卡會員優先購票：4.16(二) 12:00~4.17(三) 11:00
- 兆豐聯名卡優先購票：4.17(三) 12:00~4.18(死) 11:00
- 全面開賣：4.18(四) 12:00起～比賽前一天23:59
- 預售平台：全台統一超商ibon售票機台及ibon網路售票系統
一般席次：
- 座位區域：一壘C、Ｄ區、一壘E區1排~10排、三壘C區1排~12排
- 票價：單一票價1599元
- 項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份
- 座位區域：家庭席1-1、2-1、3-1
- 票價：單一票價8495元
- 項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均五份
- 座位區域：球探席A區2排~4排
- 票價：單人席 1699元 雙人席3398元
- 項目：
雙人席 賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均兩份
- 座位區域：鑽石席1排~5排全部、6排~8排的1號~7號
- 票價：單一票價1699元
- 項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份
備註：ibon預售票折扣50元
5.25(六) 曾智偵搖頭公仔套票
一般席次：
- 座位區域：一壘C、Ｄ區、一壘E區1排~8排
- 票價：單一票價1599元
- 項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份
- 座位區域：家庭席2-1、3-1
- 票價：單一票價8495元
- 項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均五份
- 座位區域：球探席A區2排~4排
- 票價：單人席 1699元 雙人席3398元
- 項目：
雙人席 賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均兩份
- 座位區域：鑽石席 1排~5排全部
- 票價：單一票價1699元
- 項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份
備註：ibon預售票折扣50元
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁