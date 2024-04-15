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統一獅台南傳奇復古日！謝長亨、曾智偵公仔套票　門票飆漲1599元

▲統一獅台南傳奇復古日！謝長亨、曾智偵公仔套票，門票飆漲1599元。（圖／統一獅提供）
▲統一獅台南傳奇復古日！謝長亨、曾智偵公仔套票，門票飆漲1599元。（圖／統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

謝長亨、曾智偵傳奇再現！中職今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援，客隊官方應援區域三壘Ｅ區第一和第二排區域，5月3、4、5、15、24、25及26日，共七場球賽舉辦「燃燒熱情的火、拼出感動的心」復古月主題活動，每場賽事將邀請不同主題獅隊傳奇人物回到台南棒球場共襄盛舉，其中首週週六5.4將邀請百勝傳奇人物綠色阿草謝長亨回家與球迷相見換，而最後一週週六5.25將邀請鐵漢柔情曾智偵回到台南棒球場，用最特別的方式帶給球迷驚喜。

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本次統一7-ELEVEN獅復古月主題活動，為了讓球迷能夠擁有最特別的收藏，分別在5.4(六)推出綠色阿草謝長亨搖頭公仔套票，而5.25(六)推出鐵漢柔情曾智偵搖頭公仔，本系列推出兩款公仔原價每支1580元，搭5.4及5.25主題日賽事門票，推出公仔套票1599元，其中包含當日賽事門票、傳奇球星搖頭公仔、球員卡及公仔證書，每場將抽出幸運60位球迷可以參加傳奇球星簽名會。

▲今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，票價出爐。（圖／統一獅提供）
▲今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，票價出爐。（圖／統一獅提供）
除了搖頭公仔套票外，5.4(六)、5.5(日)及5.25(六)也特別推本次復古月專屬贈品，每場限量4500份，數量有限贈完為止，詳細贈品項目另行公佈。

▲今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，曾智偵套票售價1599元。（圖／統一獅提供）
▲今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，曾智偵套票售價1599元。（圖／統一獅提供）
4.19~24及5月統一獅主場賽事開賣時間(包含傳奇球星搖頭公仔套票)

  • 獅卡會員優先購票：4.16(二) 12:00~4.17(三) 11:00
  • 兆豐聯名卡優先購票：4.17(三) 12:00~4.18(死) 11:00
  • 全面開賣：4.18(四) 12:00起～比賽前一天23:59
  • 預售平台：全台統一超商ibon售票機台及ibon網路售票系統
5.4() 謝長亨搖頭公仔套票

一般席次：

  • 座位區域：一壘C、Ｄ區、一壘E區1排~10排、三壘C區1排~12排
  • 票價：單一票價1599元
  • 項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份
特殊席次：

  • 座位區域：家庭席1-1、2-1、3-1
  • 票價：單一票價8495元
  • 項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均五份

  • 座位區域：球探席A區2排~4排
  • 票價：單人席 1699元   雙人席3398元
  • 項目：
單人席 賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

雙人席 賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均兩份


  • 座位區域：鑽石席1排~5排全部、6排~8排的1號~7號
  • 票價：單一票價1699元
  • 項目：賽事門票、謝長亨搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

備註：ibon預售票折扣50元

▲今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，票價出爐。（圖／統一獅提供）
▲今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，票價出爐。（圖／統一獅提供）
5.25() 曾智偵搖頭公仔套票

一般席次：

  • 座位區域：一壘C、Ｄ區、一壘E區1排~8排
  • 票價：單一票價1599元
  • 項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份
特殊席次：

  • 座位區域：家庭席2-1、3-1
  • 票價：單一票價8495元
  • 項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均五份

  • 座位區域：球探席A區2排~4排
  • 票價：單人席 1699元   雙人席3398元
  • 項目：
單人席 賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

雙人席 賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均兩份


  • 座位區域：鑽石席 1排~5排全部
  • 票價：單一票價1699元
  • 項目：賽事門票、曾智偵搖頭公仔、球員卡、證書及主題日贈品均一份

備註：ibon預售票折扣50元

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