全聯「郵輪抽獎大出包」！會員全收到中獎通知　原因曝光婆媽氣炸

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貼文曝光後，許多全支付會員紛紛回應「原來是全部人都有喔，我還跟我老公說我中獎....傻眼」、「我也收到了，完全不知道是什麼情況，APP點入後，什麼也沒看見，打給他們客服又沒接通」、「真的傻眼了，原來大家都有收到，我都要請特休出去玩了」、「害我高興了一下，想說終於中獎，結果是假的」、「我還興奮的衝出去跟老婆說，現在要怎麼跟她說這是全聯為首的詐騙通知....」。
全支付APP「郵輪雙人中獎通知」全員發送！官方洩原因會員氣炸
而仔細看全支付APP推播給會員的訊息，上面開頭就寫「全支付 | 郵輪日本雙人遊中獎通知」，第一句話更是寫下：「親愛的小姐/先生，恭喜您中獎郵輪日本雙人遊」，還要消費者在112年4月19日前播打客服電話確定是否要領獎，除了日期將113年錯植成112年之外，這樣的寫法任誰都會覺得自己真的中獎。
而對於一大早的APP推播通知疑似出包，全支付官方臉書小編在留言處表示「關於郵輪日本雙人遊中獎行銷推播事宜，各位全支付用戶您好，稍早行銷部為提高活動點擊宣傳效益，推播日本雙人郵輪中獎通知，若造成誤會，謹致上十二萬分歉意」。
讓許多全支付會員超傻眼湧入留言「所以這是騙點擊的推播嗎？.....真的是氣死我了」、「敢這樣推播讓人誤會就認賠啊，是把我們會員當什麼了」、「謝謝，十二萬分真的超有誠意，比十萬分多了兩萬」、「我中獎了！護照行李都帶齊了！不能詐騙喔」、「錯了就錯了，還要硬拗行銷手法」、「竟然是為了提升活動點擊.....是把我們會員當點閱率機器人嗎，氣死了」。
而《NOWnews》記者詢問全聯，官方則回應「全支付行銷部為提高活動點擊宣傳效益，推播日本雙人郵輪中獎通知，造成消費者困擾，謹致上十二萬分歉意，已發出說明啟示，中獎者如同官方所公告名單，後續將持續進步改進，提供更完善的品質與服務，謝謝。」