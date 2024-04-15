一卡通響應減碳綠生活！加碼推搭車綠點最高10倍送

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原先民眾使用一卡通記名儲值卡或iPASS MONEY乘車碼每次付費搭乘大眾運輸工具，可累積一卡通綠點0.1點，現在只要在113年6月30日前不限運具可獲綠點5倍送，指定運具包含台北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運、高雄客運、高雄渡輪、YouBike更可享10倍送的超高回饋，搭越多省越多，加碼回饋之綠點每人無回饋上限。
要如何啟動一卡通綠點累點？ 民眾只要至iPASS MONEY APP＞登入iPASS MONEY帳戶>點擊首頁右上角綠點專區同意加入綠點回饋，即可開始累積一卡通綠點。搭乘大眾運輸工具時須使用一卡通記名卡或 iPASS MONEY 乘車碼，每筆大於0元之搭乘即可獲得綠點。獲得的綠點可進行事後折抵（折抵過往的交通搭乘交易紀錄），先搭乘、再折抵兌換iPASS MONEY儲值金，1點相當於新台幣1元。
舉例說明，小M原先只要每趟搭乘金額大於0 元即可累積一卡通綠點0.1點，6月30日前一卡通綠點加碼活動期間，小M搭乘公車10趟及輕軌5趟，可享5倍獲得綠點7.5點（含原始回饋綠點1.5點），搭乘捷運30趟，可享10倍獲得綠點30點（含原始回饋綠點3點），小M可以在每趟的交通搭乘金額選擇使用綠點折抵兌換成iPASS MONEY儲值金。活動加倍送之綠點將統一於搭乘日之次月底前回饋至本人之iPASS MONEY帳戶。此外，若搭乘是使用聯邦綠卡之一卡通功能扣款，113年9月30日前每趟搭乘還可以再額外獲得綠點0.1點。
隨著全球氣候變遷日益嚴峻，啟動綠能減碳生活刻不容緩，一卡通公司表示，愛護地球就須從日常生活做起，一卡通十週年對內外將持續對齊ESG永續發展策略目標，與民眾及合作夥伴共同攜手為2050淨零碳排而努力，以具體行動善盡企業社會責任以及帶動社會永續力。
※了解「一卡通綠點」 https://i-pass.co/5shr57
※一卡通綠點10倍送 活動詳情 https://i-pass.co/5shquy
※聯邦綠卡綠點兩倍送 活動詳情 https://i-pass.co/5qfwex