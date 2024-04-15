英特爾建交流平台促台印合作！用意在哪？2地優勢結合會有多強？

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台灣英特爾於12日舉辦英特爾台印區域合作夥伴交流會，英特爾表示，公司與台灣生態系長期緊密合作，透過此次活動創建對話平台，協助台灣合作夥伴拓展海外商機，並發掘基於英特爾解決方案的潛在合作機會。
英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，台灣生態系在全球資料中心、雲端基礎建設、伺服器市場皆佔有舉足輕重地位，愈來愈多企業加速其全球布局以提升國際競爭力，以及打造更具韌性的供應鏈。
英特爾長期以來致力協助台灣生態系發展，與合作夥伴在技術與產品研發上密切合作，共同發掘全球商機，同時也樂見台灣生態系夥伴與印度業者展開對話，探索機會和交流經驗，共同推動創新目標。
資策會數轉院國合中心主任王志翔指出，印度是目前全球第5大經濟體，國家地幅廣大且勞動與高階人才充足，這些推力助長印度經濟在未來幾年持續成長。台灣科技產業在技術研發上握有優勢，台印之間的產業具有高度互補性，若能將台灣技術研發實力與印度的人力硬體優勢相結合，將建立起體質強健且互益的供應鏈關係。
英特爾創建台印對話平台 打造優良的投資與市場環境
此次英特爾台印生態系媒合會集結多家台灣領導企業，包含宏碁、營邦企業等，同時也邀約印度具有重要影響力的OEM/ODM，包括Dixon、Kaynes、Optiemus、Sahasra、Sheeltron和VVDN等一同參與。活動中共同探討從邊緣、終端、資料中心到雲端的發展趨勢，安排多場主體演講與深度討論，並舉行媒合會議促進雙方會面交流，討論進一步合作。
英特爾致力串連各區域生態系夥伴，打造企業交流平台，共同探索企業的未來挑戰與因應方案，布局全球韌性供應鏈。英特爾視東南亞市場為全球供應鏈布局重要的一環，將持續積極推動半導體封裝、測試業務，並完善資訊產業供應鏈，打造優良的投資與市場環境。