不是101！香港妹隔4年來台旅遊 下機秒衝「1地」爆買：台北必去
台灣有許多必去的知名景點，每年都吸引大量外國遊客造訪。不過，近日就有一名香港網友，在小紅書發文推薦台北必逛的景點，竟是陪伴許多台灣人長大的連鎖商場「光南大批發」，甚至她來台第一天就直衝現場開逛，且連中國、馬來西亞的旅客都超愛，讓不少台灣網友感到驚訝不已。
記者賴禹妡／綜合報導
一名小紅書網友日前以「台北必去！不去會後悔！」為題發文，表示她已經4年沒來台北，第一天就直衝台北火車站附近的「光南大批發」購物。原PO介紹，光南三層樓分別賣了文具、彩妝、電子配件等產品，「學生時期的我真的會買瘋了」，也考慮過幾天再來捕貨一次，興奮直呼「沒有人能空手而回」。
貼文曝光後，許多中國、馬來西亞網友也留言認同，「我之前去台灣時有逛，裡面全是香港人」、「好懷念台灣的文具，便宜又好用、選擇又多，是學生的快樂天堂」、「我好多年前也曾逛過這家店，現在商務簽太貴，我望而卻步表示羨慕」。不過，也釣出不少台灣網友傻眼喊「光南也變觀光景點了嗎」、「好驚訝，原來光南對其他人來說是觀光景點！從小就把這當成巷口便利店」。
事實上，「光南大批發」前身為光南唱片，1984年成立於台南，專營唱片通路期間曾在全台拓展超過20間門市，但隨著音樂市場逐漸萎縮，光南於1994年轉型為複合式賣場，加入文具、書籍、生活百貨等商品，目前在全台共有27間分店。