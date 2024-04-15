Sandy真面目現形！難得放風「關濾鏡」曬零修圖照：我就長這樣
女星吳姍儒（Sandy）遺傳到綜藝天王爸爸吳宗憲的好口才，憑藉個人努力在主持界闖出一片天，2022年更和圈外男友「王先生」修成正果，並誕下兒子「小初一」，事業愛情兩得意，她也不時會在社群平台曬出日常美照，日前曬出零濾鏡的自拍照更是讓網友驚艷。
記者吳昕蓓／綜合報導
Sandy日前在IG曬出一系列在車上自拍的美照，只見她坐在駕駛座，隨意用墨鏡將長髮箍起，露出整張光亮透白的鵝蛋臉，搭配甜美的精緻妝容，整個人狀態好到不行，她不時對著鏡頭微笑、嘟嘴，看起來宛如可愛少女。
Sandy也在文中透露，「已經很少很少很少自拍，這次也懶得修圖或濾鏡，反正沒有專業妝髮師的日子，我大概就是長這樣」，由於有了兒子後，她很少可以好好打扮，因此只是想記錄當下的自己，她當天開車出門跑行程，還可以聽喜歡的podcast，期待要去幫閨蜜慶生，讓她感覺雀躍不已。
感受到久違得放風，Sandy忍不住直呼，「我說今天的行程好像少女，好久沒有當少女，而且同時心裡是輕鬆開闊的」，然而她心裡卻還是放不下兒子，不時透過寶寶監視器查看情況，同時計算時間、採買的東西，連看書的時間都沒有，讓她感嘆：「輕鬆開闊，得來不易。」
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