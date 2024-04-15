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中東地緣政治升溫、台股嚇跌近300點　戰爭概念股逆勢走高

▲中東局勢緊張，拖累台北股市今（15）日同樣受到空襲，終場下跌286.8點，收在20449.77點，跳空跌破5日線、以及10日線。（圖／NOWnews資料照片）
▲中東局勢緊張，拖累台北股市今（15）日同樣受到空襲，終場下跌286.8點，收在20449.77點，跳空跌破5日線、以及10日線。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

中東局勢緊張，拖累台北股市今（15）日同樣受到空襲，開盤下跌150點、來到20586.53點，權值股一片綠油油，拖累台股終場下跌286.8點，收在20449.77點，跳空跌破5日線、以及10日線，成交量為4783.16億元。

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大盤走跌之際，中小型股也同樣表現疲弱，櫃買指數下跌3.93點或1.53%，來到252.5點，跌破短期均線，一度觸及月線，成交量為1033.15億元。今日個股成交量排行榜前五名為：大同、大亞、中興電、鴻海、三商壽；個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、亞力、大同、鴻海。

電子成交比重再從上週五的6成以上，再度降到52.5%，電子權值股一片綠油油，本週將迎來法說會的台積電早盤一度下跌15元，終場下跌12元或1.47%，來到806元，市場關心法說會是否會挽救頹勢；鴻海開低走低，午盤下跌4.5元或2.99%，來到146元；聯發科下跌70元或5.93%，下跌超過半根停板，來到1110元。

其他電子權值股賣壓也很重，欣興下跌逾5%，廣達、台達電、國巨、南亞科、緯創、英業達、大立光都下跌2%到3%。

不過還是有族群逆勢上漲，首先是軍工概念股，不只開盤強勁、連尾盤持續點火上攻，亞航、雷虎、和成亮燈漲停，晟田上漲逾6%，千附精密上漲逾3%，全訊、邑錡、精剛、漢翔上漲逾2%。

電線電纜股也是逆勢抗跌，類股指數上漲2.4%，是今日台股類股漲幅冠軍，合機、榮星、大亞、玖鼎電力亮燈漲停，其中大亞再創歷史新高，大亞早盤直奔漲停，亞力上漲逾4%，華榮、宏泰、億泰上漲逾2%。

金價概念股也有所表現，由於中東戰事升溫、推動黃金價格飆漲，連帶讓相關概念股走高，佳龍尾盤攻上漲停，來到31.95元，股價寫下兩年來新高，光洋科盤中一度上漲逾2%，可惜尾盤遇到賣壓，終場收在平盤，金益鼎尾盤也同樣遇壓上漲0.67%。

大盤呈現疲弱，資金也轉往避險方向，有部分流向生技族群，天良攻上漲停，馬光-KY、易威上漲逾2%，寶利徠、視陽、達爾膚、商之器、上亞科技上漲逾1%。

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