蘇巧慧參戰新北黨部主委 陳其邁力挺「理念相同的好朋友！」
民進黨立委蘇巧慧今（15）日搶頭香，在新潮流與英系民代陪同下前往登記參選新北市黨部主委，被外界視為是鋪路爭取新北百里侯。對此高雄市長陳其邁特別於社群平台發文，強調在兩人在國會時期是同事，自己擔任副閣揆與市長時都幫她輔選，當時在立院若有教育、人權理念相關進步法案，就知道要找她一起連署、關心，大讚是「理念相同的好朋友！」
記者陳威叡／台北報導
民進黨地方黨部主委改選，從本日起至本周五開放領表登記，蘇巧慧今日在蘇系立委吳秉叡、張宏陸與議員，還有多位新潮流與英系民代陪同下，前往新北市黨部領表登記，爭取新北市黨部主委一職。
對此陳其邁中午特別於社群平台發文力挺，表示自己在國會時和蘇巧慧是同事，當行政院副院長、市長時也幫她輔選，選市長時對方也也阿莎力答應來高雄站台。
陳其邁說，蘇巧慧從美國波士頓、賓州大學留學回來後，在立法院時，自己如果有和教育、人權理念相關進步法案，就知道找她一起連署、關心就對了。
陳其邁表示，兩人理念一致、歌聲也都還不錯，但承認有一點輸她很多，就是「水獺媽媽」講故事一流，到書展說故事推廣閱讀的影片，還沒開始講小朋友就被逗笑，「很有耐心、很用心，這就是我認識的蘇巧慧。」