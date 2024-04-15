巷仔內／開打前先警告！雷聲大雨點小　伊朗「示強又克制」的算盤

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示強方面，外館作為母國領土延伸的一部分，伊朗位於敘利亞大馬士革的領事館本月初遭襲、還造成包括伊斯蘭革命衛隊高級指揮官在內多人死亡一事，無疑是對其主權的侵害，伊朗國內因此群情激憤，必要的報復攻擊，能起到安撫民心的作用。而且伊朗作為中東地區「抵抗軸心」的核心，現在選擇從本土打擊以色列，既是展現其遠距攻擊的軍事實力，也是要震懾以色列。
克制方面，雖然伊朗事先「高調」宣稱要報復，但實際行動則是在其領事館被炸後2週，事先連「何時進攻」的時機，都被揭露的相當明確，很難相信德黑蘭會不清楚，絕大多數的飛彈、無人機，都將被美以成功攔截的事實；完成首波大規模攻勢後，又主動稱伊朗的「合法反擊」已結束，警告以色列勿再犯、也警告美國等國別插手，這種「緩慢又公開」的報復行動，也顯示伊朗無意與以色列直接對抗。
身為一個在中東代理人戰爭扮演要角的大國，伊朗這種看似無關痛癢的舉動，其實是理性且經過深思熟慮的，伊朗領導層似乎意識到，不發動攻擊的代價，要比發動攻擊本身還高，因為伊朗必須恢復、重新平衡對以色列的威懾力量，藉由「連消帶打」的策略，既捍衛了國家尊嚴，也抑制國內激憤的民心，以免衝突真的失控。
戰略上，德黑蘭不排除也是在進行「開創先例」的嘗試，藉機評估對手的反應，並將這些行動確立為一種新常態。近幾個月來，伊朗已經成功建立了幾個有利的長期「新常態」優勢，比如：透過葉門叛軍組織胡塞武裝（青年運動），伊朗展示了隨時關閉曼德海峽（連接紅海和亞丁灣的海峽，位於紅海南端）的能力；透過黎巴嫩真主黨，伊朗也展示對以色列平民的威脅、甚至能迫使邊境人民遷徙；甚至13日還在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近，直接扣押了一艘與以色列有關的貨船、使其轉向駛往伊朗水域。
前述這一系列行動，並未受到國際社會太大的譴責或制裁，接下來，若德黑蘭成功開創從自家領土直接攻擊以色列的先例，由此產生的新常態和長期威脅，將變得特別有價值，尤其多年來，伊朗形塑的「抵抗軸心」已在中東多地陸續完成部署，包含黎巴嫩真主黨、加薩的哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、葉門的胡塞武裝、伊拉克的親伊朗民兵、敘利亞的親伊朗民兵等等，形成針對以色列的北方戰線，以及對沙烏地阿拉伯的南北包圍。
在外交上，伊朗也希望凸顯美國實力受限、而自身實力正在可靠發展。數十年來，美國一直致力於以色列的安全，若伊朗能在不引發美國軍事反應的情況下威脅到以色列，也能讓其他波斯灣國家吸取教訓，意識到不應過度依賴美國的保護傘，即便是波灣多國與以色列的關係，近年已逐漸趨於正常化。
綜合上述，儘管伊朗這波針對以色列的攻擊，已被視為史無前例，但不必然會升級成區域的全面戰爭。至於以色列和美國的下一步，既然伊朗的目標是理性且經過深思熟慮的，對伊朗行動的反應也必須是如此，要求立即對伊朗領土發動軍事行動的呼籲，將會顯得既魯莽又不明智。
接下來幾個月，以色列的首要任務，是如何在令各界信服的前提下，實現針對哈馬斯（Hamas）的軍事目標，畢竟讓伊朗在加薩的夥伴，遭受無可爭議的失敗，同樣能損害伊朗的敘事，以色列的回應將是影響未來走向的關鍵，各方都遊走於戰爭邊緣的情況下，一旦發生誤判，就可能導致情況失控。