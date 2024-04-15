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上市183家企業肥貓現形　國喬、宏達電與友達虧損卻發董事酬金

▲證交所今（15）日公告去年上市公司董監酬金，其中有183家公司去年呈現虧損，不過他們卻還是發放董事酬金，國喬以平均酬金517萬居「肥貓之冠」。（圖／證交所提供）
▲證交所今（15）日公告去年上市公司董監酬金，其中有183家公司去年呈現虧損，不過他們卻還是發放董事酬金，國喬以平均酬金517萬居「肥貓之冠」。（圖／證交所提供）

記者陳郁柔／台北報導

證交所今（15）日公告去年上市公司董監酬金，其中有183家公司去年呈現虧損，不過他們卻還是發放董事酬金（不含兼任員工薪酬），其中又有27家公司平均董事酬金超過百萬元。而石化巨頭國喬被列「肥貓之首」，但國喬也做出澄清，表示相關數字為董事分年發放的遞延獎金，不可和年度薪酬混為一談。

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根據證交所資料顯示，上市公司「肥貓之首」為石化巨頭國喬，去年虧損高達14.38億元，但董監事平均每人仍領取高達517萬元的酬金，總額達到3535萬元。第二名則是老面孔宏達電，去年虧損近34億元，但全體董事酬金還是發放2938萬元，平均每位董事酬金達387萬元。第三名則是面板廠友達，去年虧損達182億元，董事總酬金為3251萬元，平均每位董事酬金達364萬元。

另外公司虧損，平均董事酬金排行依序為中石化的291萬元、新光金的241萬元、東鹼的221萬元、群創的211萬元、全坤建的209萬元、力積電的189萬元、榮成的186萬元。

而國喬被列為榜首後，隨即發出4點聲明，澄清相關數字為董事分年發放的遞延獎金，不可和年度薪酬混為一談。

國喬石化4點說明如下：

一、依據國喬公司章程第29條規定，公司營運虧損的情況下不發放董監酬勞及員工酬勞，並送交董事會決議之。因此，並無所謂「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事，特此說明。

二、證交所公布董事酬金結構，係包含「董事報酬」、「退職退休金」、「董事酬勞」及「業務執行所得」4大項目。各項目均有其明確定義以及發放條件標準，國喬均依法行事並進行申報。

三、關於董事報酬，主要為相關董事薪資及近年大陸建廠獎金分年遞延發放。此項目依據公司章程第27條規定，不論公司盈虧均應支付並授權董事會依同業通常水準議定之。

四、關於董事酬勞，依照本公司章程第29條規定，因112年度公司虧損，依章程不發放董事酬勞。並無如部分媒體報導所稱「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事。

「肥貓」之說來自2008年金融海嘯，當時雷曼兄弟破產造成全球次貸、信貸危機，不少美企陷入破產危機，但坐領高薪的CEO如同成天好吃懶作貪睡的肥貓，對企業所面臨的危機束手無策，甚至毫無知覺，且一邊向政府求援，一邊支領高薪與分紅配股，當年更是引發民怨四起，後來市場就開始有人用「肥貓」暗指坐領高薪的高管人員。

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