上市183家企業肥貓現形　國喬、宏達電與友達虧損卻發董事酬金

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另外公司虧損，平均董事酬金排行依序為中石化的291萬元、新光金的241萬元、東鹼的221萬元、群創的211萬元、全坤建的209萬元、力積電的189萬元、榮成的186萬元。
而國喬被列為榜首後，隨即發出4點聲明，澄清相關數字為董事分年發放的遞延獎金，不可和年度薪酬混為一談。
國喬石化4點說明如下：
一、依據國喬公司章程第29條規定，公司營運虧損的情況下不發放董監酬勞及員工酬勞，並送交董事會決議之。因此，並無所謂「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事，特此說明。
二、證交所公布董事酬金結構，係包含「董事報酬」、「退職退休金」、「董事酬勞」及「業務執行所得」4大項目。各項目均有其明確定義以及發放條件標準，國喬均依法行事並進行申報。
三、關於董事報酬，主要為相關董事薪資及近年大陸建廠獎金分年遞延發放。此項目依據公司章程第27條規定，不論公司盈虧均應支付並授權董事會依同業通常水準議定之。
四、關於董事酬勞，依照本公司章程第29條規定，因112年度公司虧損，依章程不發放董事酬勞。並無如部分媒體報導所稱「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事。
「肥貓」之說來自2008年金融海嘯，當時雷曼兄弟破產造成全球次貸、信貸危機，不少美企陷入破產危機，但坐領高薪的CEO如同成天好吃懶作貪睡的肥貓，對企業所面臨的危機束手無策，甚至毫無知覺，且一邊向政府求援，一邊支領高薪與分紅配股，當年更是引發民怨四起，後來市場就開始有人用「肥貓」暗指坐領高薪的高管人員。