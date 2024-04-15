金馬影帝偷吃7年抓不到！小三酒後露餡「我睡過他」關鍵線索曝光
近來演藝圈不平靜，「最強狗仔」葛斯齊又爆料，有位金馬影帝已經出軌7年，卻一直都抓不到關鍵證據，直到今年初相關照片才輾轉到他手中，儘管無法直接透露該影帝的身份，但他也給出幾項線索，立刻引發網友熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
葛斯齊在許聖梅的節目上透露，該名影帝住在高樓層，仗著媒體拍不到，直接讓小三住在自家對門，這7年間老婆都沒有發現，他爆料有次影帝回到家鄉拍戲，並沒有直接回家，而是住在劇組安排的飯店，他才剛進房不到1小時，就有一名女性隨後跟進，隔天葛斯齊潛入拍攝，卻沒有找到關鍵證據。
葛斯齊發現女方經常會在社群平台曬出男友視角，但永遠都只有她一人，不見男方身影，「桌上明明就是兩個盤子，永遠都不見對面的那個人，妳不覺得很可疑嗎？」之後他也透過關係得知影帝確實每次都有同行。
直到今年初事件才開始出現突破口，女方在喝醉後自爆「我睡過他」，還曬出證據，葛斯齊才終於掌握關鍵，他也坦言，該名影帝在5年前就已經是金馬影帝，也不是梁朝偉、吳慷仁、劉德華、柯俊雄等人，許聖梅更透露對方是自己的偶像，「他雖然長得不夠帥，可是戲演得這麼好。」
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