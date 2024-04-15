上櫃209家「肥貓」董監現形！台嘉碩、大宇資、穩懋均給逾百萬元

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第二名則是文化創意業的大宇資，去年虧損3.3億，但董監事平均每人仍領取高達130萬元的酬金，總額達到911萬元，公司表示，本公司董事酬金包括董事報酬、業務執行費用(車馬費)、董事酬勞及兼任員工酬金。依薪資報酬委員會審核後提交董事會決議通過，一、本公司董事之報酬，依公司章程授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值、並參酌同業通常之水準議定之。 二、每年度決算後如有獲利，依公司章程規定提撥董事酬勞及員工酬勞。112年度稅後虧損，故未發放。三、董事兼任員工領取相關酬金，本公司於112年發行限制員工權利新股，故本年度增加董事兼任員工之既得股票薪資費用。
第三名則是半導體業的穩懋，去年虧損7965萬，但董監事平均每人仍領取高達103.9萬元的酬金，總額達到1109萬元，公司表示，112年度為稅前淨損，依本公司章程規定，不估列員工酬勞及董事酬勞。至於獨立董事為月支固定酬金，不參與年度董事酬勞分派。
第四名為生技醫療業的生華科，去年虧損2.9億，但董監事平均每人仍領取高達103.3萬元的酬金，總額達到680萬元，公司表示，依公司章程規定，董事得按月酌支報酬及執行業務費用，不論盈虧公司得支給之，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。董事之酬金係已充分考量本公司營運目標、財務狀況、董事參與程度以及同業狀況訂定之。
「肥貓」之說來自2008年金融海嘯，當時雷曼兄弟破產造成全球次貸、信貸危機，不少美企陷入破產危機，但坐領高薪的CEO如同成天好吃懶作貪睡的肥貓，對企業所面臨的危機束手無策，甚至毫無知覺，且一邊向政府求援，一邊支領高薪與分紅配股，當年更是引發民怨四起，後來市場就開始有人用「肥貓」暗指坐領高薪的高管人員。