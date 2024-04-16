煙硝味起！「新台南隊長」PK「5連霸立委」　搶代表綠營參戰2026

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知情人士表示，林俊憲是賴清德子弟兵，賴清德也有意扶植林俊憲接班，但2018年台南市長初選時，林俊憲自認尚未準備好，才改支持偏英系的黃偉哲。如今黃偉哲2任市長任期將屆，時機成熟，林俊憲已提前起跑，在全台南市各行政區掛起「台南最好」、「國會第一名」看板，爭取代表民進黨征戰台南市長之位。
而在2018年參與黨內初選失利的陳亭妃，來勢洶洶，在今年立委選舉獲得全國最高得票的民意基礎下，政界一般預測將由她對決林俊憲，但2人至今仍不願公開表態，林俊憲方面，黨內人士透露，他認為距離初選還有2年，不急於此時公開，但證實地方組織已經開動作，主要爭取非選區的台南選民支持。
至於外界認為一定表態參選的陳亭妃，目前罕見以台南市黨部主委改選議題，公開宣布不會找代理人參選，企圖淡化她覬覦台南市長寶座一事。事實上，早在賴清德擔任台南市長任內，陳亭妃就曾挑戰，2018年直接槓上黃偉哲，無奈派系之爭難解，賴清德為首的人馬選擇挺英系的黃偉哲，讓陳亭妃無所施展。
地方黨內人士透露，賴清德自然力挺林俊憲，若聯合英系、湧言會等派系，恐重演隸屬於正國會的陳亭妃初選敗戰，在2人提前被點名對決的情況下，陳亭妃勢必得動用更有力的武器，方能迎戰聲量、背景均雄厚的林俊憲。
由於台南市是民進黨最堅硬的鐵票倉，即便上屆挾民進黨支持度大跌、韓國瑜效應發酵，代表國民黨出戰的現任立委謝龍介仍輸4萬多票，黨內預測，2026台南市長選舉，可說「頭過身就過」，就看誰能搶下參選門票。